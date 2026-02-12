Сегодня у России есть возможность для нормализации отношений с Японией, полностью восстановить их можно будет после окончания спецоперации и отмены санкций. Об этом НСН заявил старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Отношения России и Японии достигли «точки невозврата из-за неуклюжих шагов Токио». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат напомнила, что 7 февраля в Токио и других японских городах прошли митинги по случаю так называемого дня северных территорий (так в Японии называют принадлежащие России острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи). Казаков назвал странным заявление Захаровой, учитывая то, что протесты в Японии в этом году были довольно мягкими.

«День северных территорий проводится в Японии с 1981 года. Японские власти так напоминают народу о том, что Южные Курилы нужно вернуть, потому что СССР их якобы незаконно захватил в ходе Второй мировой войны. Этот процесс продолжается очень долго, и подобные мероприятия, проводимые, в частности, перед российским посольством в Японии, носят характер психологического воздействия. В этом году таких акций перед российским посольством не было — была специфика, связанная с голосованием на внеочередных выборах в нижнюю палату парламента Японии. Подобные акции воспринимались бы как некое нарушение законов Японии в части агитации. В этом смысле мне не очень понятен комментарий Захаровой по поводу “точки невозврата”, потому что в этом году акции были достаточно мягкие и не привнесли в российско-японские отношения дополнительного негатива», — сказал Казаков.