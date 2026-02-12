Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель могут выдвинуть на пост президента страны «за неимением никого другого», а действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядит «бледно» на ее фоне. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев, комментируя публикации немецких СМИ о возможной инициативе партии «Зеленых».

По словам эксперта, полностью исключать возвращение Меркель в большую политику нельзя. Он предположил, что разговоры о выдвижении могут свидетельствовать о потенциальном политическом возрождении экс-канцлера, особенно на фоне критики нынешнего руководства страны.