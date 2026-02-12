Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив
Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель могут выдвинуть на пост президента страны «за неимением никого другого», а действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядит «бледно» на ее фоне. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев, комментируя публикации немецких СМИ о возможной инициативе партии «Зеленых».
По словам эксперта, полностью исключать возвращение Меркель в большую политику нельзя. Он предположил, что разговоры о выдвижении могут свидетельствовать о потенциальном политическом возрождении экс-канцлера, особенно на фоне критики нынешнего руководства страны.
Трухачев также объяснил интерес «Зеленых» к кандидатуре Меркель тем, что в период работы в Христианско-демократическом союзе она идеологически нередко занимала позиции, близкие к этой партии.
При этом, как отметил политолог, карьерные перспективы в крупной политической силе были выше, чем в более молодой партии, представители которой ранее не занимали пост канцлера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взятие Харькова связали с полным контролем над Донбассом
- Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru