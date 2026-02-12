Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей

Поездка в Шанхай и его окрестности на девять дней обошлась российской туристке в 154 000 рублей. Подробный финансовый отчет опубликовал «ФедералПресс» со ссылкой на тревел-блогера, которая отправилась в Китай, чтобы оценить инфраструктуру и комфорт для самостоятельных путешественников.

Самой крупной статьей расходов стал перелет Москва — Шанхай — Москва — 45 000 рублей при покупке за три месяца. Проживание в отеле на улице Nanjing стоило 55 000 рублей за восемь ночей. На питание за девять дней туристка потратила 22 700 рублей, на транспорт — 3300 рублей, включая поездку на маглеве и выезд в город Уси. Мобильная связь обошлась примерно в 600 рублей в день. Дополнительно в бюджет вошли 7200 рублей визового сбора, который оказался неактуален из-за введения безвизового режима, а также покупки — джинсы за 7400 рублей и чай за 2660 рублей.

По словам путешественницы, Китай оказался дешевле, чем она ожидала. Бюджетный обед стоил от 360 до 600 рублей, европейская кухня — до 1440 рублей. Многие музеи в Шанхае бесплатные, вход в частные сады и галереи стоит от 440 до 1050 рублей. От посещения Диснейленда с билетами от 4700 рублей она отказалась.

Туристка отметила, что страна произвела положительное впечатление и оказалась доступной даже при ограниченном бюджете. Она добавила, что планирует вернуться в Китай уже в более длительное путешествие, передает «Радиоточка НСН».

