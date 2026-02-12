Подросткам рекомендовали проводить в телефоне не более 2-3 часов в день
Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет не рекомендуется проводить в телефоне более 2-3 часов в сутки. Об этом «Газете.Ru» сообщил ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Заур Хатшуков со ссылкой на рекомендации ВОЗ и ведущих педиатрических ассоциаций.
По его словам, детям до 2 лет экраны противопоказаны полностью. В возрасте до 5 лет допустимо не более 1 часа в день с обязательными перерывами каждые 15 минут и только совместно с родителями. С 6 до 12 лет лимит составляет до 2 часов в сутки. При этом ключевым критерием врач назвал не только продолжительность, но и качество контента, а также баланс с учебой, сном и живым общением. Он также советует устанавливать четкие правила: не пользоваться гаджетами во время еды, за 1,5-2 часа до сна и сразу после пробуждения.
Хатшуков подчеркнул, что личный пример родителей играет решающую роль, а частой причиной чрезмерного использования телефона становится скука. Альтернативой могут стать прогулки, спорт, настольные игры и совместные занятия.
Врач предупредил, что превышение рекомендованного экранного времени может негативно сказаться на физическом и психическом здоровье. По его словам, синий свет экрана подавляет выработку мелатонина и влияет на зрение, статичная поза способствует нарушениям осанки, а избыток цифровой информации перегружает нервную систему. У маленьких детей это может приводить к задержке речевого и социального развития, снижению когнитивных функций и формированию зависимости, передает «Радиоточка НСН».
