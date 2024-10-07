«Делают из концентрата»: Из-за роста цен на яблоки подорожает только крафтовый сидр

Рост цен на технические яблоки никак не повлияет на производство массового сидра, который изготавливают из яблочного концентрата, а вот цены на крафтовый вырастут. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Глава Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал, что цены на технические яблоки, используемые в отрасли, выросли от 25% до 100% год к году в зависимости от региона. Это связано со снижением урожая в Центральном, Северном и Северо-Западном округах страны. По его прогнозам, цены на сидр вырастут от 20% в зависимости от производителя и конкретной ситуации в его регионе с сырьем.

«90% того, что вы видите на полках под названием сидр, на самом деле, делается не из свежих яблок, а из яблочного концентрата, который у нас привозится из-за рубежа, из Белоруссии и из Китая. И, в общем-то, на вот такого рода сидр цены на российские яблоки никак не повлияют. Массовый недорогой сидр останется. Подорожает крафтовый, качественный, который и производился из свежих яблок. Но такого сидра мало, и он и так дорогой. У нас делается яблочный концентрат, но незначительное количество», - поделился он.

Ранее стало известно, что объем реализации коньяка в России в январе-августе 2024 года составил 9,06 млн декалитров. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».