Кошки часто помогают выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях, при этом кошка должна «лечить» хозяина добровольно, принуждать ее нельзя. Об этом НСН рассказал сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Сон с котами укрепляет иммунитет, особенно у детей, сообщил Минздрав Карелии. Также в ведомстве заявили, что сон с питомцем полезен тем, кто страдает от депрессии. Куклачев подтвердил, что кошки — отличные терапевты, которые помогают выявлять серьезные заболевания на ранней стадии.

«Я, проведя с кошками большую часть жизни, подтверждаю, что животные имеют терапевтические наклонности. Они действительно могут помогать и диагностировать разные заболевания на разных стадиях. Достаточно много реальных случаев, например, когда кошки помогали на ранних стадиях выявить болезни сердца. Когда у меня болит голова, я прихожу к животным, сажусь рядом с ними, они сами находят очаг или недомогание, сами ложатся, и это аккумулирование в себе отрицательной энергии (кстати, неизвестно, для чего она им нужна) помогает избавиться от боли. Кошки помогают людям во сне быть более спокойными, более раскрепощенными. До сих пор непонятно, каким органом кошка мурчит, но то, что эти децибелы благоприятно воздействуют на психологию человека, — действительно правда. То, что сегодня мы видим, как животные захватывают наши сердца и соцсети, говорит о многом. Кошка живет с человеком больше трех тысяч лет и очень комфортно себя чувствует, хотя не приносит человеку никаких благ, кроме отдыха, релакса и любви», — сказал Куклачев.