Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16

Аэродром «Школьный» в Одесской области, по которому в ночь на 12 февраля было нанесено не менее 10 ударов, может использоваться ВСУ как площадка для подскока истребителей и размещения складов с боеприпасами. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, объект ранее уже подвергался атакам. Эксперт предположил, что аэродром задействован для временного базирования самолетов, в том числе F-16 или Mirage, а также для запуска беспилотников. Он не исключил, что на территории могут находиться склады с топливом и боеприпасами.