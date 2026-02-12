Взятие Харькова связали с полным контролем над Донбассом
Взятие под контроль Харькова и Одессы станет возможным после установления полного контроля над Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, после взятия Донбасса российские войска смогут создать условия для наступления на Харьков с нескольких направлений — с севера, востока и юга.
Он отметил, что город имеет стратегическое значение и его переход под контроль России стал бы серьезным моральным ударом для Киева.
Кнутов также заявил, что контроль над Херсонской и Запорожской областями может открыть путь к операции в Одессе. По его оценке, наиболее эффективным вариантом мог бы стать заход с суши «с тыла» через направление Запорожье — Херсон — Николаев с последующим движением к Одессе, передает «Радиоточка НСН».
