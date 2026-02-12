Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники
Основатель Telegram Павел Дуров после ограничения работы сервиса в России заявил, что инновации развиваются благодаря конкуренции, а попытки навязать пользователям конкретное приложение могут снизить качество услуг и безопасность общения.
В своем русскоязычном канале предприниматель отметил, что сравнение ситуации с китайским WeChat некорректно. По его словам, этот мессенджер занял лидирующие позиции в начале 2010 годов в условиях конкурентной борьбы, предложив пользователям более удобный сервис среди десятков альтернатив. Лишь после этого, добавил Дуров, государственные сервисы начали интегрироваться в платформу.
Он подчеркнул, что в мировой практике нет успешных примеров директивного назначения мессенджеров. По его оценке, три крупнейших локальных сервиса на своих рынках стали лидерами именно благодаря рыночной конкуренции.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение об ограничении работы Telegram связано с отказом компании соблюдать требования российского законодательства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взятие Харькова связали с полным контролем над Донбассом
- Меркель могут выдвинуть в президенты из-за отсутствия альтернатив
- «Ходовой товар»: Как золото помогло укрепить российскую экономику
- Девять дней в Шанхае обошлись россиянке в 154 тысячи рублей
- В России сочли странным заявление о «точке невозврата» в отношениях с Японией
- Сидр сидру рознь: Чем вызван взрывной рост производства «яблочных» напитков
- Аэродром «Школьный» могли использовать для подскока F-16
- Кабмин отсрочил уплату утильсбора для крупнейших автопроизводителей
- Пять человек госпитализированы после атак беспилотников под Белгородом
- От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru