Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники

Основатель Telegram Павел Дуров после ограничения работы сервиса в России заявил, что инновации развиваются благодаря конкуренции, а попытки навязать пользователям конкретное приложение могут снизить качество услуг и безопасность общения.

В своем русскоязычном канале предприниматель отметил, что сравнение ситуации с китайским WeChat некорректно. По его словам, этот мессенджер занял лидирующие позиции в начале 2010 годов в условиях конкурентной борьбы, предложив пользователям более удобный сервис среди десятков альтернатив. Лишь после этого, добавил Дуров, государственные сервисы начали интегрироваться в платформу.

Дуров заявил о попытках вытеснения Telegram в России

Он подчеркнул, что в мировой практике нет успешных примеров директивного назначения мессенджеров. По его оценке, три крупнейших локальных сервиса на своих рынках стали лидерами именно благодаря рыночной конкуренции.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что решение об ограничении работы Telegram связано с отказом компании соблюдать требования российского законодательства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:TelegramМессенджерыПавел Дуров

Горячие новости

Все новости

партнеры