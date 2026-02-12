Дуров заявил, что мессенджеры должны выбирать люди, а не чиновники

Основатель Telegram Павел Дуров после ограничения работы сервиса в России заявил, что инновации развиваются благодаря конкуренции, а попытки навязать пользователям конкретное приложение могут снизить качество услуг и безопасность общения.

В своем русскоязычном канале предприниматель отметил, что сравнение ситуации с китайским WeChat некорректно. По его словам, этот мессенджер занял лидирующие позиции в начале 2010 годов в условиях конкурентной борьбы, предложив пользователям более удобный сервис среди десятков альтернатив. Лишь после этого, добавил Дуров, государственные сервисы начали интегрироваться в платформу.