«Северный поток-2» не остановить. «Академик Черский» возвращается

После этого норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций со стороны Вашингтона.



Комментируя санкции, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предложил заменить норвежскую компанию на российскую. Кроме того, он объяснил в эфире НСН, что больше всех потеряют от ввода «Северного потока-2» США и Украина, всей остальной Европе газопровод выгоден.



В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что угрозы США не остановят строительство газопровода.

Он отметил, что в целом ситуация вокруг трубопровода складывается позитивная – военный бюджет США с пакетом санкций отклонен, новые введут нескоро, а часть трубопровода в Германии уже достроена. Эксперт также напомнил, что «Газпром» вывел компанию для строительства в отдельную структуру и теперь санкции не могут коснуться головной компании.

«Северный поток-2» может быть достроен к середине лета 2021 года, если ничего экстраординарного не произойдет», - считает Пикин.

Между тем, вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод будет достроен при поддержки европейских стран и компаний. Он отметил, что, вопреки существующему в США капиталистическому строю, страна использует не рыночные методы воздействия на экономику России.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт назвал самоубийством и абсурдом возможный отказ от газопровода на фоне постепенного закрытия АЭС в Германии.



Напомним, что в декабре строительные работы по укладке газопровода в водах Германии завершились. Теперь для окончательного завершения проекта остается проложить около 150 километров газопровода на территории Дании.

