«Достроят к лету». Санкциям США по «Северному потоку-2» предрекли крах

«Здесь гораздо более важным является то, что Трамп не подписал военный бюджет, в котором уже были заложены санкции против строительства «Северного потока-2». Эти санкции прописывались еще с лета этого года, но сейчас они не введены. Так что нет смысла говорить о новых санкциях, раз даже старые не введены, обоснованные, продуманные и согласованные с ЕС, выстраданные, скажем так. Я думаю, что это такая пустая риторика, тем более, что она звучит из уст действующей администрации – они просто физически не смогут ничего ввести за оставшееся время», - сказал Пикин.

Он отметил, что в целом ситуация вокруг трубопровода складывается позитивная – военный бюджет США с пакетом санкций отклонен, новые введут нескоро, а часть трубопровода в Германии уже достроена. Эксперт также напомнил, что «Газпром» вывел компанию для строительства в отдельную структуру и теперь санкции не могут коснуться головной компании.

«Северный поток-2» может быть достроен к середине лета 2021 года, если ничего экстраординарного не произойдет», - считает Пикин.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснял ранее НСН, что угрозы и санкции противников газопровода уже не смогут остановить его достройку.

