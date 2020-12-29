Немцы готовы: Когда заработает «Северный поток-2»

Компания-оператор «Северного потока-2» завершила укладку труб в исключительно экономической зоне Германии. Это отрезок длиной в 2,6 километра, проложенный в немецких водах на глубине менее 30 метров, пишет РБК со ссылкой на Nord Stream 2.

Теперь для соединения двух концов газотранспортной магистрали остаётся построить ещё порядка 147 километров в территориальных водах Дании.

Достройкой газопровода занимается российское судно «Фортуна». 11 декабря оно начало работы на немецком участке. На 2,6 километра ушло чуть больше двух недель.

По оценкам опрошенных НСН экспертов, работы по «Северному потоку-2» могут продлиться ещё несколько месяцев.

Так, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что трубу достроят к середине лета 2021 года, «если ничего экстраординарного не произойдёт».

Пока из самого экстраординарного - обещанный Вашингтоном новый пакет санкций против «Северного потока-2», часть которых включена в военный бюджет США. Тем не менее, администрация Дональда Трампа не спешила с одобрением этого бюджета, да и сами ограничения, вероятно, не способны остановить достройку газопровода, полагают аналитики.

Уже сейчас «Северный поток-2» готов на 94%, сказал в беседе с НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Укладка трубы продолжится уже в середине января.

«Учитывая динамику строительства, мы можем предполагать, что, вероятно, достройка "Северного потока-2" закончится в первом квартале 2021 года. Соответственно, ввод в эксплуатацию произойдет в течение первого полугодия. К 15 января будет яснее, с какой скоростью движется "Фортуна", и можно будет прогнозировать точнее. Но, исходя из результатов работ в течение последних двух недель, можно предположить, что первого квартала хватит для завершения строительства», - отметил он.

Таким образом, уже до середины 2021 года может состояться и официальный ввод проекта в эксплуатацию.

«Еще будут мешать, политически давить, угрожать санкциями, против кого-нибудь, возможно, успеют даже их ввести. Сейчас идет гонка со временем. Желательно достроить быстрее, чтобы минимизировать возможные риски», - уверен Фролов. Вместе с тем, и Россия, и её европейские партнёры уже обозначили готовность идти до конца, напоминает он.

Ранее в Кремле выразили уверенность, что газопровод будет достроен в интересах как российских поставщиков, так и европейских потребителей — несмотря на санкции. Их пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «рейдерской, ковбойской» атакой.

