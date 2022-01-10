«Весной будет пик»: Автомобили перестанут дорожать к концу года
Аналитик агентства «Автостат» заявил «НСН», что темпы роста производства машин помогут стабилизировать цены на авторынке.
Максимальный рост цен на автомобили придется на середину весны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. С начала 2022 года цены на новые автомобили в автосалонах поднялись от 1% до 5%, в зависимости от бренда.
«Наибольший спрос на автомобили традиционно наблюдается в марте – апреле. Если не будет увеличено количество поставок, то подорожание может быть именно в месяцы наибольшего спроса. Оно будет идти плавно с самого начала года», - уверен Удалов.
При этом аналитик считает, что пока цены будут ползти вверх из-за подорожания материалов и комплектующих для производства машин.
«Это касается и отечественных машин, и иномарок. Дефицит автомобилей в дилерской сети будет устраняться постепенно за счёт роста объёма производства, что замедлит рост цен к середине года. А уже во второй половине года рынок начнёт выравниваться и стабилизируется. К концу года подорожание прекратится». – выразил надежду Удалов.
Говоря о том, какие бренды окажутся наиболее доступными для населения, эксперт назвал самые популярные марки.
«У нас традиционно самые бюджетные автомобили - это Lada. У массовых брендов это Renault, Kia, Hyundai. Проявят себя и китайские производители, которые достаточно активно увеличивают долю рынка, поскольку у них меньше дефицита с компонентами из-за внутреннего производства», –отметил Удалов.
При этом собеседник "Радиоточки НСН" отметил, что сейчас ситуация с наличием машин не самая простая – зачастую машин просто нет в наличии. Интересующий клиента автомобиль приходится заказывать, а те варианты, которые менеджеры готовы вам предложить «здесь и сейчас» будут с дополнительными опциями и, соответственно, с накруткой по цене.
Между тем, руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что деньги в России обесценились, поэтому отечественная Lada Largus стала стоить больше миллиона рублей.
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