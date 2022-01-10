«Весной будет пик»: Автомобили перестанут дорожать к концу года

Максимальный рост цен на автомобили придется на середину весны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. С начала 2022 года цены на новые автомобили в автосалонах поднялись от 1% до 5%, в зависимости от бренда.

«Наибольший спрос на автомобили традиционно наблюдается в марте – апреле. Если не будет увеличено количество поставок, то подорожание может быть именно в месяцы наибольшего спроса. Оно будет идти плавно с самого начала года», - уверен Удалов.