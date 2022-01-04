Названы самые угоняемые в 2021 году автомобили

Автомобили Hyundai Solaris и Kia Rio стали в 2021 году самыми популярными среди угонщиков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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Как отметил собеседник агентства, в числе наиболее часто угоняемых марок оказались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Kia Sorento.

Согласно статистике МВД, за 11 месяцев минувшего года в РФ угнали более 1,7 тысячи авто — на 12% меньше, чем в 2020 году. При этом раскрываемость подобных преступлений составила 96%.

В свою очередь, сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» выяснил, в каких регионах страны наблюдаются высокие показатели по угонам. По данным экспертов, в Москве и Подмосковье, Чечне, Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Ленинградской областях, Ставропольском крае, Крыму и Санкт-Петербурге угоняют более 0,08% автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:МВДАвтомобилиУгон
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