Мантуров ожидает замедления роста цен на автомобили в 2022 году
Минпромторг ожидает, что рост цен на автомобили в РФ замедлится в 2022 году. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров в ходе встречи с журналистами.
«Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся», - цитирует РИА Новости министра.
По оценке Мантурова, цены на автомобили российского производства в текущем году увеличились на 5-8%, на импортные - в пределах 20%.
Вместе с тем, аналитики «Автостата» оценивают рост только рекомендованных розничных цен в этом году в 24-25%, а дилерских - с учетом допоборудования - более чем в 35%. На ценах сказался дефицит автомобилей в дилерских центрах, подорожание металлопродукции, логистических услуг, а также инфляция.
Деньги в России обесценились, поэтому отечественная Lada Largus стала стоить больше миллиона рублей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
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