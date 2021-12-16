«Деньги обесценились»: Шкуматов о подорожании Lada Largus до миллиона рублей

Деньги в России обесценились, поэтому отечественная Lada Largus стала стоить больше миллиона рублей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Согласно исследованию «Банкавто», за последний год отечественная Lada Largus больше всего подорожала на российском авторынке. Ее средняя цена выросла на 21,9% и составила 928 тысяч рублей. При этом, по словам Шкуматова, в реальности автомобиль может стоить еще дороже.

«За дополнительные комплектующие еще придется доплатить дилерам около 300 тысяч. По нашим подсчетам, с учетом дилерских наценок цены по сравнению с прошлым годом в среднем увеличились на 43%. Исследование проводилось непосредственно в салонах. Мы учитывали реальные цены в них на машины в наличии с учетом всех комплектующих», - рассказал он.