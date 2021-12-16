«Деньги обесценились»: Шкуматов о подорожании Lada Largus до миллиона рублей
Защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов предложил привыкнуть к существующим ценам на машины.
Деньги в России обесценились, поэтому отечественная Lada Largus стала стоить больше миллиона рублей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Согласно исследованию «Банкавто», за последний год отечественная Lada Largus больше всего подорожала на российском авторынке. Ее средняя цена выросла на 21,9% и составила 928 тысяч рублей. При этом, по словам Шкуматова, в реальности автомобиль может стоить еще дороже.
«За дополнительные комплектующие еще придется доплатить дилерам около 300 тысяч. По нашим подсчетам, с учетом дилерских наценок цены по сравнению с прошлым годом в среднем увеличились на 43%. Исследование проводилось непосредственно в салонах. Мы учитывали реальные цены в них на машины в наличии с учетом всех комплектующих», - рассказал он.
Автомобилист объяснил, с чем связан такой рост цен.
«У нас за два года продуктовая инфляция составила 30%. Держатели депозитов поняли возможные убытки и побежали покупать автомобили, пока они не подорожали еще сильнее. Аналогичная ситуация с квартирами. Деньги реально обесценились. Но цены обратно не уйдут. К ним надо привыкать. С учетом последних экономических тенденций, нас, скорее всего, ждет даже не стагнация, а стагфляция. То есть товарные объемы будут падать, а их стоимость будет немного расти. Но я имею в виду цены производителей. Думаю, дилерам уже не дадут так разыграться», - отметил он.
Шкуматов также предположил, что будет на рынке в будущем.
«Отката не будет. Продажи падают уже пятый месяц. С учетом того, что они упали на 20%, очевидно, что спустя три-четыре месяца, как минимум коврики перестанут продавать за 200 тысяч. И можно будет купить авто по рекомендованной цене производителя», - заключил он.
Существенно изменилась и стоимость Renault Duster. Она выросла на 21,5%, - примерно до 1,35 миллиона рублей. На третьем месте среди самых быстро подорожавших моделей - Renault Sandero (на 20,1%), на четвертом - Hyundai Tucson (на 19%). Замыкает ТОП-5 Kia K5: стоимость этой модели выросла на 18,8%.
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