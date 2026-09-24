Форс-мажорные опасения: Почему россияне полюбили наличные деньги
Усиление контроля ЦБ за наличностью — это стандартная мировая практика, к которой российский бизнес и граждане легко адаптируются, заявил НСН Георгий Остапкович.
Усиление контроля ЦБ за наличностью — это стандартная мировая практика, которая не навредит экономике и гражданам, так как российский бизнес легко адаптируется к проверкам, а спрос на наличные вызван лишь временными опасениями населения, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Банк России выпустит для кредитных организаций новую рекомендацию об усилении контроля за источниками происхождения наличности у клиентов. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума, передает РБК. Предполагается, что меры затронут и физлиц, и юридических лиц.
Контроль за наличными клиентов - это стандартная мировая практика, рассказал Остапкович.
«Проверка крупных сумм банками существует во всем мире. ЦБ не будет проверять всех подряд — для этого ваша наличность должна вызвать обоснованную настороженность. Часто для снятия вопросов достаточно простого объяснения или справки 2-НДФЛ», - пояснил он.
Говоря о целях властей, экономист отмечает, что уровень скрытых доходов в России находится в пределах нормы, а отечественный бизнес традиционно гибок к любым проверкам.
«Неформальный сектор есть везде. В Ирландии это 3%, в Южном Судане — 81%, а в России — около 15–17%. Это нормальный показатель для нейтральной зоны. При этом российские предприниматели очень изобретательны: они всегда найдут механизмы или посредников, чтобы провести средства в обход жестких вопросов банковской системы», - отметил Остапкович.
Эксперт уверен, что новые меры ЦБ напрямую не увеличат теневой сектор, а текущий отток наличных из банков обусловлен совсем другими факторами, в том числе падением доходности вкладов и психологическими особенностями населения.
«Прямой корреляции нет. Наличные сейчас изымают из-за форс-мажорных опасений — например, сбоев в работе интернета. К тому же наличные дают выгоду: на рынках за них можно получить скидку в 5%. Плюс часть мелкого бизнеса сознательно уходит от безналичных расчетов, которые всегда оставляют след в банке. Кроме того, из-за снижения ставок по депозитам люди начинают снимать хотя бы проценты. А около 20–30% граждан на генном уровне помнят советские денежные реформы и считают, что под подушкой хранить спокойнее. Панику подогревают и псевдоэксперты в сети. Но эта ситуация не бьет критически ни по экономике, ни по людям, доставляя лишь дискомфорт», - добавил Остапкович.
Россияне стали больше оставлять чаевых, так как выросла масса наличных денег, это удобнее, чем переводить средства или использовать QR-коды, заявил ранее НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
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