Дефицит денежных объемов — это та причина, по которой кредиты не станут доступнее даже при резком снижении ключевой ставки, добавил он.

«Экономисты ругают главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за то, что она высокую ставку держит. Вот если бы она опустила ставку, тогда дешевые кредиты пошли бы в экономику, и все было бы хорошо. Давайте мысленно снизим ставку. Предприниматели сразу побегут в банки, скажут: "Давайте деньги!". На что банки ответят: "А денег-то нет!". И денег стало еще меньше, потому что еще когда по 0,25 Набиуллина снижала ставку, деньги уже на всякий случай забирали из банков. Несколько раз такое было, когда резко снижаются ставки, люди совершают набеги на банки. То есть будет дешевый кредит, только денег не будет. Как при советской власти: приходишь в магазин — все цены низкие, но ничего нет, ничего нельзя купить. Так же будет с этими кредитами», — пояснил Медведев.

Ранее финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев объяснял НСН, что рост наличных платежей негативно влияет на экономику и на ставки по вкладам.

