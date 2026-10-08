«Банки рыдают»: Проблемы со связью и блокировки отправили россиян за наличными
Для финансовых организаций сокращение объемов денег от физических лиц — большая проблема, объяснил НСН Павел Медведев.
На желание россиян хранить деньги в наличности влияет сразу несколько как объективных, так и иррациональных факторов, включая проблемы со связью, блокировки и повышение налоговой нагрузки, объяснил в эфире НСН финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев.
Россияне стали все чаще отказываться от банковских счетов в пользу наличных средств. Такой способ хранения стал самым популярным среди граждан в сентябре: его назвали предпочтительным 38% опрошенных, передают «Известия». Это наибольший показатель с весны 2022 года. За год доля выросла на 6 п. п. Медведев объяснил, почему население стало активнее использовать наличные средства.
«Много жалоб, которые связаны с невозможностью расплатиться электронным образом. Я живу в Москве и постоянно спотыкаюсь об это: что-то со связью нехорошо, просят по возможности платить наличными. Довольно часто люди жалуются, что банки блокируют их счета. Делают это совершенно законно, целый ряд законов и указаний Центрального Банка вышло, которые должны способствовать борьбе с мошенниками. Центробанк выпустил целый список признаков, по которым надо блокировать счет автоматически. А разблокировать-то как? И людей мурыжат просто страшно. Еще одна очень важная причина — изменился статус налогообложения у малых предпринимателей. Они просто арифметику не выдерживают, поэтому всячески побуждают клиентов платить наличными. Если клиент платит наличными, то можно увернуться и не показать налоговым органам операцию, хотя бы часть своего оборота спрятать от налогов. Есть и иррациональные причины. Мне многие говорят: "Ой, как тревожно, скажите, не отберут наши деньги?" Кто-то еще помнит, как в 90-е деньги на вкладах пропали, кому-то про это старшие родственники рассказывали», — перечислил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что для банков отток наличных со счетов является серьезной проблемой.
«Банки страдают очень сильно. Центральный Банк несколько раз говорил о структурном дефиците ликвидности. Сумма денег, которые граждане доверили банкам, растет со скоростью меньше инфляции, то есть банки реально теряют ликвидность. Деньги из банков утекают. На каких-то высоких собраниях говорили, что единственный источник кредитования сейчас — деньги населения. У нашего министра финансов денег нет, он сам в долгу как в шелку, ему уже кредиты не дают, несколько раз были сбои. У предприятий денег нет. Расчеты между ними уже идут через пень колоду. Есть только деньги физических лиц, а раз так, банки просто рыдают, когда они их теряют», — отметил экономист.
Дефицит денежных объемов — это та причина, по которой кредиты не станут доступнее даже при резком снижении ключевой ставки, добавил он.
«Экономисты ругают главу Центробанка Эльвиру Набиуллину за то, что она высокую ставку держит. Вот если бы она опустила ставку, тогда дешевые кредиты пошли бы в экономику, и все было бы хорошо. Давайте мысленно снизим ставку. Предприниматели сразу побегут в банки, скажут: "Давайте деньги!". На что банки ответят: "А денег-то нет!". И денег стало еще меньше, потому что еще когда по 0,25 Набиуллина снижала ставку, деньги уже на всякий случай забирали из банков. Несколько раз такое было, когда резко снижаются ставки, люди совершают набеги на банки. То есть будет дешевый кредит, только денег не будет. Как при советской власти: приходишь в магазин — все цены низкие, но ничего нет, ничего нельзя купить. Так же будет с этими кредитами», — пояснил Медведев.
Ранее финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев объяснял НСН, что рост наличных платежей негативно влияет на экономику и на ставки по вкладам.
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