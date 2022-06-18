Сечин спрогнозировал долгосрочные последствия «энергетического самоубийства» Европы
«Энергетическое самоубийство», которое в настоящее время совершает Европа, вызовет долгосрочные последствия, утрата конкурентоспособности – одно из них, наблюдаемое уже сейчас. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях ПМЭФ-2022.
«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», - приводит его цитату РИА Новости.
По словам главы «Роснефти», во Франции снижение фондового индекса CAC 40 произошло на 18%, «в Германии индекс DAX снизился на 19%, в Италии - на 22%». В этих странах инвесторы понесли убытки в общей сложности на $1,6 трлн, считает Сечин.
Также на снижение конкурентоспособности Европы влияет отказ от нефти и газа из России – из-за этого ЕС становится регионом, где энергия стоит дороже, чем в других государствах мира.
Ранее аналитик Bloomberg Хавьер Блас заявил, что США стремительно расходуют на продажу стратегический резерв нефти с целью сдерживания цен.
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