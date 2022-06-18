Сечин спрогнозировал долгосрочные последствия «энергетического самоубийства» Европы

«Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», - приводит его цитату РИА Новости.

По словам главы «Роснефти», во Франции снижение фондового индекса CAC 40 произошло на 18%, «в Германии индекс DAX снизился на 19%, в Италии - на 22%». В этих странах инвесторы понесли убытки в общей сложности на $1,6 трлн, считает Сечин.

Также на снижение конкурентоспособности Европы влияет отказ от нефти и газа из России – из-за этого ЕС становится регионом, где энергия стоит дороже, чем в других государствах мира.

Ранее аналитик Bloomberg Хавьер Блас заявил, что США стремительно расходуют на продажу стратегический резерв нефти с целью сдерживания цен.

