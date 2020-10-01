Счетная палата видит риски роста просроченных долгов россиян
Счетная палата видит риски роста просроченных долгов россиян, передает ТАСС.
Эти риски усиливаются как ростом размеров кредитов, которые берут граждане, так и снижением их доходов, ведь даже по прогнозу Минэкономразвития России, снижение реальных располагаемых доходов населения в 2020 году может составить 3%, отмечает агентство.
В Счетной палате, сославшись на данные Нацбюро кредитных историй (НБКИ), рассказали, что в августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,8%. Больше всего средний размер ипотечного кредита вырос в Москве - на 16,8%, до 5,66 миллиона рублей.
Ведомство отмечает, что размер кредита соответствует росту цен на жилье, однако реальные располагаемые доходы россиян за I полугодие сократились на 3,7%.
При этом просроченная задолженность, то есть свыше 90 дней, выросла за год на 22% - до 1 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физических лиц составила 5,4% против 5% годом ранее и против 5,2% месяцем ранее.
Ранее в четверг руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, рубль, если не менять политику в отношении регулирования валютной политики, будет падать и дальше и предрек падение рубля к доллару ниже 80 рублей за доллар США.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе той же пресс-конференции рассказал, что причина падения рубля – накопление недоверия к нему. Для исправления этой ситуации банкир предложил отменить НДФЛ для людей с доходами ниже нескольких МРОТ, ввести стационарную шкалу для основной массы населения и довести НДФЛ до 40-50% для тех, кто действительно много зарабатывает.
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