Счетная палата видит риски роста просроченных долгов россиян

Ведомство отмечает, что размер кредита соответствует росту цен на жилье, однако реальные располагаемые доходы россиян за I полугодие сократились на 3,7%.

При этом просроченная задолженность, то есть свыше 90 дней, выросла за год на 22% - до 1 триллиона рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физических лиц составила 5,4% против 5% годом ранее и против 5,2% месяцем ранее.

Ранее в четверг руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, рубль, если не менять политику в отношении регулирования валютной политики, будет падать и дальше и предрек падение рубля к доллару ниже 80 рублей за доллар США.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе той же пресс-конференции рассказал, что причина падения рубля – накопление недоверия к нему. Для исправления этой ситуации банкир предложил отменить НДФЛ для людей с доходами ниже нескольких МРОТ, ввести стационарную шкалу для основной массы населения и довести НДФЛ до 40-50% для тех, кто действительно много зарабатывает.

