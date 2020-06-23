Экономист напомнил, что льготная ипотека выгодна не покупателям, а застройщикам

Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли россиянам предложенное Путиным расширение льготной ипотеки в решении жилищного вопроса.



Расширить программу льготной ипотеки предложил в ходе своего телеобращения к россиянам в преддверии голосования по поправкам к Конституции президент Путин. Он заявил, что в регионах можно её взять на новостройку за 6 миллионов, а в Москве и Петербурге — до 12 миллионов. Раньше было 3 миллиона и 8 миллионов соответственно.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли это россиянам в решении жилищного вопроса.

«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. В странах, где доходы сопоставимы с российскими, стоимость жилья заметно ниже. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье. Чуть-чуть оживит спрос на их продукцию», - пояснил эксперт.

Все-таки для банков. Льготная ипотека под 6,5% коснётся строящегося жилья

Он рассказал, что могло бы реально стать драйвером рынка недвижимости в стране.

«Лучшая мера – это снизить регулятивную нагрузку в секторе строительства. У нас очень сложно получить разрешение на строительство, утвердить проект. Очень дорого подключить коммуникации. Эти факторы увеличивают стоимость жилья. Из-за избыточного регулирования рынок недвижимости очень неконкурентен. Компании, которые могли бы строить, просто не могут на него выйти. В этих условиях облегчение получения ипотеки просто приведет к поддержанию роста цен. Ипотека помогает поддерживать высокие цены, потому что позволяет покупать тем, кто объективно денег на покупку не имеет. Но доходы россиян ограничены, а это значит, сильного оживления рынка недвижимости мы не увидим», - заключил Хестанов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН назвал невыполнимым поручение Путина по решению проблемы безработицы.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Владимир ПутинИпотека
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