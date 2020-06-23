Экономист напомнил, что льготная ипотека выгодна не покупателям, а застройщикам

Расширить программу льготной ипотеки предложил в ходе своего телеобращения к россиянам в преддверии голосования по поправкам к Конституции президент Путин. Он заявил, что в регионах можно её взять на новостройку за 6 миллионов, а в Москве и Петербурге — до 12 миллионов. Раньше было 3 миллиона и 8 миллионов соответственно.

Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН рассказал, поможет ли это россиянам в решении жилищного вопроса.

«Основная проблема доступности жилья в России заключается не в ипотеке, а в том, что относительно зарплат россиян жилье стоит дорого. В странах, где доходы сопоставимы с российскими, стоимость жилья заметно ниже. Поэтому можно самые разные решения принимать по ипотеке, но какого-либо существенного влияния на рынок жилья это не окажет. Немножко поможет компаниям, которые строят жилье. Чуть-чуть оживит спрос на их продукцию», - пояснил эксперт.