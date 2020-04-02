Saxo Bank назвал 2020-ый потерянным годом

Вспышка COVID-19 запустила три макроэкономических импульса, а именно глобальный удар по спросу, глобальный удар по предложению, а также нефтяную войну, которая снизила цены на мировом рынке до многомесячных минимумов. Как пишет Интерфакс, об этом говорится в обзоре Saxo Bank.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен уверен, что эти события приведут к масштабному обесцениванию капитала, а также структурной безработице. По его мнению, этот тройной удар по мировой экономике практически гарантированно сделает 2020-й потерянным годом.

Эксперт настаивает на том, что регуляторы должны сделать всё возможное для того, чтобы справиться с реальной глобальной рецессией.