Колташов: Обвал мировой экономики россияне пересидят на карантине

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН отметил, что параллельно борьбе с Covid-2019 во всём мире происходит обвал экономики, и карантинные меры властей, по сути, его смягчат.

«Сейчас очень много говорят, что карантин и его продление довольно сильно бьют по доходам россиян. Конечно, такое ощущение есть. Но в то же самое время необходимо учитывать, что, с одной стороны, мы имеем дело с вирусом, а с другой стороны — с форсированием процессов обвальной стадии кризиса. То, что из-за падения спроса в Китае, из-за сокращения промышленного производства, из-за перехода затухания экономического роста 2019 года должно было растянуться в обвал в сфере услуг, на сырьевом, продовольственном и фондовом рынках, особенно на Западе, всё это сейчас сжимается во времени на период карантина и последующие дни. В условиях карантина мы как бы не замечаем, что мировая экономика находится в состоянии обвала. А когда мы из карантина выйдем, мы будем наблюдать уже, скорее, депрессивную ситуацию в мировой экономике. Здесь есть фактор сдерживания негативных процессов, связанный с мерами против вируса — налоговыми каникулами, каникулами по аренде, по ипотечным процентам, на которые получат право граждане. По сути, это смягчает обвал кризиса и помогает пробежать эту стадию быстрее. Многие даже не заметят, что мировая экономика находилась в ситуации обвала, стремительного развития кризиса в то время, когда люди были на карантине, ели гречневую кашу с апельсинами и ждали, когда же их выпустят», - полагает он.

По мнению Колташова, нынешние потери российской экономики были заранее запрограммированы экономическим обвалом.

«И их можно немножко сгладить, обеспечив необходимый в условиях перепроизводства простой, например, транспорта или сферы услуг. В этой ситуации простой, который в Китае мы наблюдали, был очень логичным, потому что экономика ставилась на паузу, запасы товарные рассасывались. И в нашей ситуации тоже происходит рассасывание излишков: накупили ноутбуков, раскупили огромное количество российских продуктов питания. В 30 с лишним раз выросли продажи консервов, в три раза - круп, сахара. Эффект специфический: с одной стороны, увеличивается спрос на определённые категории товаров, а с другой стороны вся экономика ставится на паузу. Задача поставить её на паузу, пока идёт обрушение, мне видится в качестве одной из основных причин, почему с такой лёгкостью власти идут на столь, казалось бы, радикальные и беспрецедентные карантинные мероприятия», - объяснил собеседник НСН.

Между тем, у многих россиян просто нет никакой финансовой подушки, чтобы долго сидеть режиме самоизоляции, сказал в беседе с НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. Пострадает и бизнес — могут закрыться и обанкротиться до 5 миллионов предприятий, считает он.

