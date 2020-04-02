Эксперт ООН рассказал, когда могут ввести ЧС из-за коронавируса

Он полагает, что если дойдет до чрезвычайной ситуации, то такой режим продлится не меньше месяца.

«Этот режим может быть весь апрель, может быть и май. К лету эпидемия может пойти на спад, потому что ультрафиолет вирусы плохо выдерживают. Если режим ЧС будет введен, то нужно соблюдать карантин. Это вещь неприятная, но другого способа преодолеть вспышку эпидемии нет. Китай это четко показал», - напомнил Никулин.

Отметим, что режим чрезвычайной ситуации не следует путать с чрезвычайным положением, которое, согласно Конституции, может объявлять только президент. При режиме ЧС не могут быть ограничены права и свободы граждан, в том числе на свободу передвижения, тайну переписки, неприкосновенность личной жизни.

