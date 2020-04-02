Эксперт ООН рассказал, когда могут ввести ЧС из-за коронавируса
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН рассказал в эфире НСН, в каком случае будет введен режим ЧС.
Президент России Владимир Путин дал правительству право вводить в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин рассказал в эфире НСН, в каком случае такой режим может быть введен в России.
«Только если будет резкая вспышка коронавируса. Когда тысячи людей в больнице. Будем надеяться, что этого не случится, потому что меры, которые принимаются, правильные. В апреле будет пик, надеюсь, его преодолеем с минимальными потерями», - сказал эксперт.
Он полагает, что если дойдет до чрезвычайной ситуации, то такой режим продлится не меньше месяца.
«Этот режим может быть весь апрель, может быть и май. К лету эпидемия может пойти на спад, потому что ультрафиолет вирусы плохо выдерживают. Если режим ЧС будет введен, то нужно соблюдать карантин. Это вещь неприятная, но другого способа преодолеть вспышку эпидемии нет. Китай это четко показал», - напомнил Никулин.
Отметим, что режим чрезвычайной ситуации не следует путать с чрезвычайным положением, которое, согласно Конституции, может объявлять только президент. При режиме ЧС не могут быть ограничены права и свободы граждан, в том числе на свободу передвижения, тайну переписки, неприкосновенность личной жизни.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Пессимистичный прогноз Кудрина по ВВП сочли недостаточно мрачным
- У тренера сборной России по боксу обнаружен коронавирус
- Совфед одобрил закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
- 104-летний американец излечился от коронавируса
- Положение мигрантов в РФ из-за самоизоляции назвали критическим