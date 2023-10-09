«Самый недооцененный!»: В России спорят о справедливом курсе рубля, ЦБ выжидает

Осень 2023 года снова выдалась непростой для национальной валюты. Так, на начало октября рубль является самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, пишет РИА Новости.

Индонезийская рупия оказалась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий, а не 15,4. На третьем месте ЮАР, там валюту недооценили в 1,8 раза. Стоит отметить, что расчеты проводились по известной методике, оценивалась покупательная способность по отношению к доллару США. Исследователи сравнили стоимость комбо-обеда в анализируемых странах.

Интересно, что самой переоцененной валютой стал евро, его курс завышен на 16%, что очень значительно.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

При этом в России не унывают и ведут свои расчеты справедливого курса рубля, отмечая, что «заскоки» за 100 – это всего лишь статистика.

Так, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил НСН, что курс рубля должен стремиться к 80-85 за доллар, это экономически обоснованный уровень.