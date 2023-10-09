«Самый недооцененный!»: В России спорят о справедливом курсе рубля, ЦБ выжидает
Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Аналитики ожидают, что к концу года курс не опустится ниже 95-98 рублей за доллар, несмотря на все попытки ЦБ укрепить валюту.
Осень 2023 года снова выдалась непростой для национальной валюты. Так, на начало октября рубль является самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки» — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, пишет РИА Новости.
Индонезийская рупия оказалась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий, а не 15,4. На третьем месте ЮАР, там валюту недооценили в 1,8 раза. Стоит отметить, что расчеты проводились по известной методике, оценивалась покупательная способность по отношению к доллару США. Исследователи сравнили стоимость комбо-обеда в анализируемых странах.
Интересно, что самой переоцененной валютой стал евро, его курс завышен на 16%, что очень значительно.
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
При этом в России не унывают и ведут свои расчеты справедливого курса рубля, отмечая, что «заскоки» за 100 – это всего лишь статистика.
Так, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил НСН, что курс рубля должен стремиться к 80-85 за доллар, это экономически обоснованный уровень.
«Курс должен стремиться к 80-85 рублям за доллар — он будет хоть как-то экономически обоснован. Нам этот курс сейчас нужен, поскольку российская экономика начала очень сильно проседать из-за того, что слабый курс начал отражаться на потребительской активности. У ряда компаний начал резко падать спрос. Это касается не цикличных товаров (автомобилей, холодильников, компьютеров, самолетов, космических кораблей), а товаров первой необходимости», — отметил собеседник НСН.
Кочетков также заявил, что средний чек в магазинах практически не растет или растет очень медленно. То есть, такое положение вещей не слишком сильно сказывается на уровне жизни граждан.
При этом глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что текущий курс национальной валюты неоправданно занижен. Греф отметил, что в Сбербанке провели детальный анализ стоимости рубля. Справедливым он назвал курс в 80-85 рублей за доллар.
Банкир допустил, что рубль стабилизируется на таком уровне. Для этого нужны механизмы регулирования курса и соответствующие шаги со стороны кабинета министров.
А 5 октября на вопрос о курсе ответил помощник президента России Максим Орешкин. Журналисты поинтересовались у него, когда падение рубля достигнет предела и начнется укрепление национальной валюты.
«Рано или поздно», - сказал помощник главы государства в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».
На фоне рассуждений о том, что же ЦБ делать с нынешним курсом инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин объяснил НСН, почему повышение ключевой ставки пока что не помогает укрепить рубль.
«Если обсуждать ценообразование на валютном рынке в ближайшее время, то статистические внутридневные колебания могут привести к тому, что рубль перешагнет отметку 100 рублей на ровном месте. Рубль будет стоить дороже 100 рублей, в этом не будет ничего удивительного, это обычное рыночное ценообразование», — сказал Нигматуллин.
Также собеседник НСН назвал справедливый курс рубля по состоянию на декабрь 2023 года.
«Свежих расчетов с учетом бюджета на 2024 год еще нет, однако предыдущие расчеты свидетельствуют о том, что справедливый курс в декабре — 95-98 рублей за доллар», — добавил эксперт.
Инвестиционный менеджер пояснил, что рубль начнет укрепляться при ключевой ставке не менее 20%, отметив при этом, что укрепление национальной валюты не является ключевой целью российского руководства.
Нигматуллин подчеркнул, что для достижения желаемого курса рубля нет идеальных решений.
БЕЗ ДУРАКОВ И РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН ранее говорил, что экспортеры помогут укрепить рубль к октябрю, ситуация должна прояснится в ближайшее время.
«У нас у правительства был некий кассовый разрыв, связанный с тем, что бюджетный дефицит накопился в начале года. Основной причиной девальвации рубля был бюджетный дефицит, была необходимость таким образом увеличить бюджет – получить налоги за счет повышенной выручки экспортеров. Период сезонной слабости рубля начинается в июне и длится по октябрь месяц, сезон объясняется стартом отпусков. С октября стоит ждать укрепление рубля, а пока рубль будет торговаться на текущих уровнях», - ожидает он.
Президент Владимир Путин заявил на ВЭФ, что «никто не будет делать резких движений» на фоне ослабления рубля. По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.
Но министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что не верит в призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова к россиянам не беспокоиться по поводу взлетевшего курса доллара.
«Либо Песков чего-то не понимает, либо просто валяет дурака. По закону жанра он говорит, что все хорошо, а будет еще лучше. Можно было бы ждать трезвой оценки ситуации, а главное, действий, которые эта ситуация диктует», - отметил Нечаев.
Целые секторы экономики России, в том числе потребительский рынок критически зависят от импорта, пояснил экс-министр экономики. Поэтому высокий курс иностранной валюты неминуемо ведет к падению уровня жизни россиян.
«Чем слабее становится национальная валюта - тем дороже импортные товары. Сейчас это мощный фактор инфляции, что признает Центробанк, повышая ставку в борьбе с инфляцией. Учитывая то, что в последние годы был взят курс на огосударствление экономики, конкурентная среда ослаблена, то инфляционный эффект оказывается больше, чем можно было бы ожидать. Кроме того, слабый курс выгоден для бюджета, потому что увеличивает его доходы, связанные с экспортом. Но это сильный инфляционный фактор и фактор падения уровня жизни населения», - сказал он.
Утром 9 октября курс доллара составил 100,35 рубля, упав на 6 копеек. Курс евро – 105,77.
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