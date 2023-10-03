«Доллар за 100»: ЦБ выбирает между «глубокой рецессией» и слабым рублем

Накануне курс доллара США на Московской бирже впервые с 14 августа 2023 года поднялся выше 100 рублей. В 7 утра 3 октября стоимость американской валюты составляла 100,11 рубля. При этом евро снижался до 104,65 рубля.

Рубль штормит на фоне попыток ЦБ бороться с инфляцией. Аналитики отмечают, что «провальные» август и сентябрь позади, значит, октябрь прояснит позицию национальной валюты.

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин на фоне повышения курса доллара выше 99 рублей объяснил НСН, почему повышение ключевой ставки пока что не помогает укрепить рубль.

«Повышение ключевой ставки действует очень специфическим образом. Если до событий февраля 2022 года при повышении ставки инвесторы из-за рубежа могли приобретать российские облигации, чтобы, например, заработать на разнице процентных ставок США и России, то сейчас подавляющее большинство нерезидентов не могут покупать российские активы. Соответственно, Центробанк повышает ставку, но почти не добивается эффекта в виде притока капитала», - пояснил он.

По его словам, ставку нужно поднимать гораздо выше, но у ЦБ другие задачи в приоритете сегодня.

«В нынешних условиях ставку нужно поднимать гораздо выше, до 20% годовых и более, держась на высоком уровне гораздо дольше, чем раньше. Только после этого рубль начнет укрепляться. В частности, исследования института Внешэкономбанка показывают, что при повышении ставки до событий 2022 года рубль укреплялся на треть быстрее, чем сейчас. Вообще власти не ставят для себя цель укрепить национальную валюту, это лишь побочный эффект. Ключевая же цель — замедление инфляции», — указал он.

Нигматуллин подчеркнул, что для достижения желаемого курса рубля нет идеальных решений.