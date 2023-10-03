«Доллар за 100»: ЦБ выбирает между «глубокой рецессией» и слабым рублем
Накануне курс рубля возобновил падение. Аналитики делают прогнозы на конец года и объясняют, почему Центробанк не идет на более радикальные меры.
Накануне курс доллара США на Московской бирже впервые с 14 августа 2023 года поднялся выше 100 рублей. В 7 утра 3 октября стоимость американской валюты составляла 100,11 рубля. При этом евро снижался до 104,65 рубля.
Рубль штормит на фоне попыток ЦБ бороться с инфляцией. Аналитики отмечают, что «провальные» август и сентябрь позади, значит, октябрь прояснит позицию национальной валюты.
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин на фоне повышения курса доллара выше 99 рублей объяснил НСН, почему повышение ключевой ставки пока что не помогает укрепить рубль.
«Повышение ключевой ставки действует очень специфическим образом. Если до событий февраля 2022 года при повышении ставки инвесторы из-за рубежа могли приобретать российские облигации, чтобы, например, заработать на разнице процентных ставок США и России, то сейчас подавляющее большинство нерезидентов не могут покупать российские активы. Соответственно, Центробанк повышает ставку, но почти не добивается эффекта в виде притока капитала», - пояснил он.
По его словам, ставку нужно поднимать гораздо выше, но у ЦБ другие задачи в приоритете сегодня.
«В нынешних условиях ставку нужно поднимать гораздо выше, до 20% годовых и более, держась на высоком уровне гораздо дольше, чем раньше. Только после этого рубль начнет укрепляться. В частности, исследования института Внешэкономбанка показывают, что при повышении ставки до событий 2022 года рубль укреплялся на треть быстрее, чем сейчас. Вообще власти не ставят для себя цель укрепить национальную валюту, это лишь побочный эффект. Ключевая же цель — замедление инфляции», — указал он.
Нигматуллин подчеркнул, что для достижения желаемого курса рубля нет идеальных решений.
«Правительство могло бы пойти еще на ограничение свободного движения капитала. Однако в этом случае экономика в очень уязвимой ситуации начала процесса импортозамещения столкнется с крайне негативным для себя фактором, мы можем увидеть глубокую рецессию, а компании, желающие приобрести оборудование, не смогут за него расплатиться. В данной ситуации нет хороших решений, но есть решения неплохие. Остается ждать», — сказал он.
Он назвал справедливый курс рубля по состоянию на декабрь 2023 года – 95-98 рублей за доллар.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН ранее говорил, что экспортеры помогут укрепить рубль к октябрю, ситуация должна прояснится в ближайшее время.
«У нас у правительства был некий кассовый разрыв, связанный с тем, что бюджетный дефицит накопился в начале года. Основной причиной девальвации рубля был бюджетный дефицит, была необходимость таким образом увеличить бюджет – получить налоги за счет повышенной выручки экспортеров. Период сезонной слабости рубля начинается в июне и длится по октябрь месяц, сезон объясняется стартом отпусков. С октября стоит ждать укрепление рубля, а пока рубль будет торговаться на текущих уровнях», - ожидает он.
Собеседник НСН подчеркнул, что текущий курс был ожидаемым, к концу года рубль укрепится, курс доллара дойдет до значений 80-90 за рубль.
«Такая ситуация сложилась, потому что именно этим летом были окончательно сняты все ограничения на распоряжение валютной выручкой экспортерами – на «Газпром» и прочие крупные компании. А торговый баланс оказался не таким сильным. Объем денежной рублевой массы очень вырос, выросли зарплаты за прошедший год, объем импорта вырос - оборонка закупает много. А экспорт не изменился. Поэтому такой курс, рубль не должен быть крепче, чем до начала СВО. Тогда он был 75-80, плюс инфляция – получаем диапазон 80-90. К концу года такой диапазон и ждем», - рассказал Голубовский.
А вот ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков сказа НСН, что курс рубля должен стремиться к 80-85 за доллар, это экономически обоснованный уровень.
«Курс должен стремиться к 80-85 рублям за доллар — он будет хоть как-то экономически обоснован. Нам этот курс сейчас нужен, поскольку российская экономика начала очень сильно проседать из-за того, что слабый курс начал отражаться на потребительской активности. У ряда компаний начал резко падать спрос. Это касается не цикличных товаров (автомобилей, холодильников, компьютеров, самолетов, космических кораблей), а товаров первой необходимости», — отметил собеседник НСН.
Кочетков также заявил, что средний чек в магазинах практически не растет или растет очень медленно
Ранее Владимир Путин заявил на ВЭФ, что «никто не будет делать резких движений» на фоне ослабления рубля. По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России спрогнозировали снижение рождаемости в 2023–2026 годах
- Белгородская тероборона и добровольцы получат бронежилеты «Оберег»
- Депутат Лантратова предложила ввести в школах группы учебной взаимопомощи
- «Роскосмос» назвал причину аварии станции «Луна-25»
- Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок написал книгу о театре
- Российский электромобиль «Атом» собрал 36 тысяч предзаказов
- Экс-сенатор Рыжков продолжит работу советником Матвиенко
- Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране
- Superjob: Число вакансий в IТ-сфере в России выросло на 10% за год
- Следком заочно обвинил Буданова и трех украинских военачальников в терроризме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru