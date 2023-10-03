«Валяет дурака?»: Экс-министр экономики удивился словам Пескова о курсе доллара
Андрей Нечаев заявил НСН, что призыв представителя Кремля не волноваться по поводу резкого падения рубля – не более, чем пропаганда, не замечающая обнищания россиян.
Министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова к россиянам не беспокоиться по поводу взлетевшего курса доллара - это нереалистичная оценка ситуации.
Ранее сегодня Песков сообщил, что чрезмерное внимание к американской валюте – «рудимент прошлого». По его словам, пора привыкать жить в рублевой зоне. Представитель Кремля добавил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.
«Либо Песков чего-то не понимает, либо просто валяет дурака, либо отрабатывает ту роль, которую для себя избрал. Не говоря уже о том, что его собственная дочь предпочитает жить в зоне евро. По закону жанра он говорит, что все хорошо, а будет еще лучше. Можно было бы ждать трезвой оценки ситуации, а главное, действий, которые эта ситуация диктует. Но он выбрал пропагандистский жанр. Когда мне довелось работать в правительстве, мы старались говорить правду», - отметил Нечаев.
Целые секторы экономики России, в том числе потребительский рынок критически зависят от импорта, пояснил экс-министр экономики. Поэтому высокий курс иностранной валюты неминуемо ведет к падению уровня жизни россиян.
«Чем слабее становится национальная валюта - тем дороже импортные товары. Сейчас это мощный фактор инфляции, что признает Центробанк, повышая ставку в борьбе с инфляцией. Учитывая то, что в последние годы был взят курс на огосударствление экономики, конкурентная среда ослаблена, то инфляционный эффект оказывается больше, чем можно было бы ожидать. Когда есть конкурентная среда, то отечественный производитель занимает нишу подорожавших импортных товаров. А когда конкуренция ослаблена, он просто подтягивает свои цены вслед за ростом цен на импортные товары, ссылаясь на удорожание сырья, оборудования и так далее. Слабый курс выгоден для бюджета, потому что увеличивает его доходы, связанные с экспортом. Но это сильный инфляционный фактор и фактор падения уровня жизни населения», - сказал бывший член правительства.
Курс доллара на Московской бирже утром во вторник, 3 октября, поднялся выше 100 рублей, впервые с 14 августа. При этом евро снижался до 104,65 рубля.
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