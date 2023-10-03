«Валяет дурака?»: Экс-министр экономики удивился словам Пескова о курсе доллара

Министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова к россиянам не беспокоиться по поводу взлетевшего курса доллара - это нереалистичная оценка ситуации.

Ранее сегодня Песков сообщил, что чрезмерное внимание к американской валюте – «рудимент прошлого». По его словам, пора привыкать жить в рублевой зоне. Представитель Кремля добавил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством.

«Либо Песков чего-то не понимает, либо просто валяет дурака, либо отрабатывает ту роль, которую для себя избрал. Не говоря уже о том, что его собственная дочь предпочитает жить в зоне евро. По закону жанра он говорит, что все хорошо, а будет еще лучше. Можно было бы ждать трезвой оценки ситуации, а главное, действий, которые эта ситуация диктует. Но он выбрал пропагандистский жанр. Когда мне довелось работать в правительстве, мы старались говорить правду», - отметил Нечаев.