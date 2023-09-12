Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным

Греф отметил, что в Сбербанке провели детальный анализ стоимости рубля. Справедливым он назвал курс в 80-85 рублей за доллар.

Банкир допустил, что рубль стабилизируется на таком уровне. Для этого нужны механизмы регулирования курса и соответствующие шаги со стороны кабинета министров, считает Греф.

Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что власти не будут предпринимать кардинальных мер ради укрепления курса рубля, сообщает «Радиоточка НСН».

