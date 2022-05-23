В России исключили дефицит кефира и творога из-за сокращения импорта закваски
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов в эфире НСН заверил, что российское молочное производство сможет заменить иностранную закваску.
Российская молочная отрасль сильно зависима от поставок иностранной закваски, но пока дефицит кисломолочной продукции в стране на фоне их сокращения не предвидится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов.
Ранее СМИ сообщили, что российские производители молочной продукции опасаются, что могут лишиться иностранных поставок закваски. Белов подтвердил, в России импортируется очень большое количество заквасок для цельномолочной продукции и производства сыров.
«Но пока проблем с точки зрения импорта нет, поставщики пока подтверждают свои контракты. Но, конечно, стратегическая задача развивать и внутреннее производство. У нас есть несколько биофабрик. Они, к сожалению, экспериментальные, там очень небольшие объемы производства, но при определенных усилиях, думаю, в России можно будет локализовать целый ряд позиций», - отметил он.
При этом, по его мнению, Россия сможет самостоятельно производить большое количество закваски.
«РФ может производить закваски, просто не было таких серьезных приоритетов до недавнего времени. Мы были достаточно вписаны в глобальные цепочки поставок, поэтому закваски поставлялись, в том числе из стран Европейского Союза и других государств. Сейчас в связи с изменением ситуации, наверно, этот вопрос выйдет на первый план, и я думаю, что какие-то действия будут предприниматься, в том числе государством. Может быть, это будет льготное финансирование или возмещение прямых понесенных затрат», - добавил гендиректор «Союзмолоко».
Он также рассказал, что пока рост цен на цельномолочную категорию существенно ниже, чем в целом увеличение цен на продукты питания.
«Динамика цен примерно на 30-40% ниже, чем по продуктовой корзине в целом. Конечно, цены растут, потому что уровень инфляции достаточно высокий, но он ниже, чем темпы роста потребительской инфляции. Пока о сокращении ассортимента кисломолочной продукции на фоне сокращения поставок иностранной закваски говорить как минимум преждевременно», - заключил Белов.
Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что производство молочной продукции в России зависит от импорта, но ее дефицита из-за западных санкций не возникнет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Песков назвал источник угрозы мирового голода
- СБУ: Медведчук дал показания о преступных схемах Порошенко
- В России предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы
- ВЦИОМ: Россияне перестали верить в силу тайных организаций
- В МИД не исключили возможность переговоров по обмену пленных с «Азовстали»
- Думский комитет одобрил законопроект о лишении свободы за исполнение антироссийских санкций
- Китай выразил протест США после заявления Байдена о Тайване
- В России резко увеличился импорт кнопочных телефонов
- Российские военные уничтожили подразделение американских гаубиц на Украине
- В ЦБ опровергли информацию о покупке валюты через посредников для сдерживания рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru