«Дадут по шапке!» Цены на бензин в России не упадут

Впрочем, от нынешней ситуации на рынке страдают не только потребители, но и розничные продавцы, считает Баженов.

«На самом деле сейчас для тех, кто работает на рынке, тоже ничего хорошего нет. Розничный рынок находится в убытках с марта месяца. Оптовые котировки - один в один с розничными. То есть заправки продают топливо по той же цене, по какой покупают у оптовиков. Заправки не зарабатывают и терпят убытки!» - отметил собеседник НСН.

В этой ситуации в условном выигрыше остаются только крупные компании.

«Они имеют в своем распоряжении механизм субсидирования, который называется демпфер. И по демпферу они получают налоговый вычет. И соответственно они могут держать эти цены. В итоге на рынке создаются дискриминирующие условия, и это не способствует дополнительным инвестициям в отрасль, развитию всей топливной инфраструктуры в России, повышению заработных плат внутри этого сектора и всего, что с этим сопряжено», - посетовал Баженов.

По его словам, государственное регулирование цен – это очень плохая практика, из-за которой на практике цены растут быстрее, чем могли бы при свободном рынке.