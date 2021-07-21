«Дадут по шапке!» Цены на бензин в России не упадут
Глава Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил НСН, что от нынешней ситуации на рынке страдают не только потребители, но и продавцы.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал автомобилистов не надеяться на то, что цены на топливо хоть когда-нибудь упадут.
«Автовладельцам можно ожидать только роста цен. При нашей системе невозможно их падение. В России цены регулируются по принципу «инфляция минус»: то есть цены на топливо не должны расти выше уровня инфляции. Если вы будете сначала снижать цены, а потом их повышать в зависимости от оптовой конъюнктуры, то к вам прибегут и дадут по шапке, что вы растете выше инфляции. Поэтому снижать их просто невыгодно. Это очень рискованная стратегия. То есть ситуация такая: если оптовые цены растут, то розничные продавцы повышают цену, а если оптовые цены падают, то цена остается на том же уровне», - пояснил эксперт.
Впрочем, от нынешней ситуации на рынке страдают не только потребители, но и розничные продавцы, считает Баженов.
«На самом деле сейчас для тех, кто работает на рынке, тоже ничего хорошего нет. Розничный рынок находится в убытках с марта месяца. Оптовые котировки - один в один с розничными. То есть заправки продают топливо по той же цене, по какой покупают у оптовиков. Заправки не зарабатывают и терпят убытки!» - отметил собеседник НСН.
В этой ситуации в условном выигрыше остаются только крупные компании.
«Они имеют в своем распоряжении механизм субсидирования, который называется демпфер. И по демпферу они получают налоговый вычет. И соответственно они могут держать эти цены. В итоге на рынке создаются дискриминирующие условия, и это не способствует дополнительным инвестициям в отрасль, развитию всей топливной инфраструктуры в России, повышению заработных плат внутри этого сектора и всего, что с этим сопряжено», - посетовал Баженов.
По его словам, государственное регулирование цен – это очень плохая практика, из-за которой на практике цены растут быстрее, чем могли бы при свободном рынке.
«На самом деле, регулирование цен не позволяет сдерживать рост, потому что рост будет постоянный, и, в конечном счете, будет больше, чем, если бы цены были свободными. Но самое главное, она убивает всякий стимул к развитию. Если вы хотите сделать так, чтобы для населения это было не столь чувствительно, то разработайте инструмент адресных субсидий для тех, для кого этот вопрос является наиболее критичным», - заявил специалист.
Ранее стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд 2020 года, а цена АИ-92 третий день подряд устанавливает рекордное значение, следует из данных биржи.
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