По его словам, рост экспорт российского дизеля в США может стать поводом для политических требований.

«США хотят сбить цены на дизель перед выборами в Конгресс. Трамп стремится к тому, чтобы цены снизились как раз к выборам. Для этого и нужно, чтобы Россия насыщала мировой рынок. Это наша возможность что‑то потребовать взамен. В противном случае мы бы точно так же продавали дизельное топливо кому‑то другому, но не смогли бы получить каких‑либо политических бонусов», — указал эксперт.

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом даже после начала поставок за рубеж. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам. Речь идет о 300 тысячах тонн в октябре. Он допустил, что экспорт вырастет до 500 тысяч тонн в ноябре и до одного миллиона тонн в декабре. Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом».

