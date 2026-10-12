Рычаг влияния: Какие бонусы принесет России экспорт дизеля в США
Россия сможет насытить мировой рынок дизелем, благодаря чему цены могут снизиться на 15-20%, сказал НСН Игорь Юшков.
Внутри России сейчас достаточно дизельного топлива, экспорт дизеля в США ни в коем случае не приведет к дефициту на внутреннем рынке, сказал в эфире НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Администрация США призвала Россию и Украину договориться об энергетическом перемирии. Согласно плану, предложенному президентом Дональдом Трампом, в первую очередь речь идет о взаимном отказе от ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Несмотря на заявления Трампа о достижении соглашения, официального подтверждения от российской стороны не поступало. Киев воспринимает американскую инициативу как неравноценную.
Юшков отметил, что в России дизеля хватает.
«Если российские НПЗ не будут получать повреждения и уходить на ремонт, то постепенно будут увеличиваться объемы производства и экспорта — прежде всего дизельного топлива, — и отрасль войдет в нормальный режим по объемам экспорта. То есть мы снова станем вторым в мире экспортером по объемам. Мировой рынок в большей степени насытится, и мировые цены упадут. Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на дизель могут снизиться примерно на 15-20%. Но мы приближаемся к зиме, когда во всем северном полушарии потребление топлива меньше, чем летом. Получается, что Россия будет наращивать экспорт на фоне снижения потребления — и цены снизятся. В стране сейчас достаточно дизеля. Бензина периодически не хватает — ситуация динамичная. Особенно ощущается нехватка бензина с высоким октановым числом — 95, 98, 100. Дизель практически везде есть. Открытие экспорта дизеля не приведет к дефициту на внутреннем рынке», — сказал собеседник НСН
По его словам, рост экспорт российского дизеля в США может стать поводом для политических требований.
«США хотят сбить цены на дизель перед выборами в Конгресс. Трамп стремится к тому, чтобы цены снизились как раз к выборам. Для этого и нужно, чтобы Россия насыщала мировой рынок. Это наша возможность что‑то потребовать взамен. В противном случае мы бы точно так же продавали дизельное топливо кому‑то другому, но не смогли бы получить каких‑либо политических бонусов», — указал эксперт.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заверил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом даже после начала поставок за рубеж. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля США и партнерам. Речь идет о 300 тысячах тонн в октябре. Он допустил, что экспорт вырастет до 500 тысяч тонн в ноябре и до одного миллиона тонн в декабре. Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом».
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