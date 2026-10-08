Независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом». Об этом НСН рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Независимые сети АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства, пишет РБК. В ведомстве также отметили, что доля высокооктанового бензина оценивается в среднем до 2% от общего потребления бензина в стране. Бунина раскрыла, почему независимые сети почти перестали продавать высокооктановый бензин.

«Во-первых, федеральные сети самостоятельно регулируют объем выпуска каждого вида нефтепродуктов. Они понимают, что 100-й и 98-й бензины нужны, но выпускают их дозированно. Независимые сети могут сегодня купить топливо преимущественно на Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой Бирже, либо у независимых трейдеров, у которых данные позиции не являются высокомаржинальными. Поэтому фактически независимым сетям взять высокооктановое топливо просто негде. Тот объем, который бывает на бирже, настолько мал, что растворяется в общей массе. И если кому-то достается по какому-то небольшому количеству высокооктановых бензинов, то они быстренько расхватываются. Поэтому сегодня ждать наличие высокооктановых бензинов у независимых сетей АЗС не приходится», — рассказала она.