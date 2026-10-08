Эксклюзивный продукт: Россиян призвали не ждать АИ-100 у независимых сетей АЗС
Анастасия Бунина напомнила НСН, что высокооктановый бензин пользуется очень маленьким спросом и встречается только на заправках в центре Москвы.
Независимым сетям АЗС сложно достать бензин АИ-98 и АИ-100, так как на него очень маленький спрос, и он в целом является «эксклюзивным продуктом». Об этом НСН рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Независимые сети АЗС почти перестали продавать АИ-100. В Минэнерго сообщили, что ситуация с наличием АИ-98 и АИ-100 находится на постоянном контроле министерства, пишет РБК. В ведомстве также отметили, что доля высокооктанового бензина оценивается в среднем до 2% от общего потребления бензина в стране. Бунина раскрыла, почему независимые сети почти перестали продавать высокооктановый бензин.
«Во-первых, федеральные сети самостоятельно регулируют объем выпуска каждого вида нефтепродуктов. Они понимают, что 100-й и 98-й бензины нужны, но выпускают их дозированно. Независимые сети могут сегодня купить топливо преимущественно на Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой Бирже, либо у независимых трейдеров, у которых данные позиции не являются высокомаржинальными. Поэтому фактически независимым сетям взять высокооктановое топливо просто негде. Тот объем, который бывает на бирже, настолько мал, что растворяется в общей массе. И если кому-то достается по какому-то небольшому количеству высокооктановых бензинов, то они быстренько расхватываются. Поэтому сегодня ждать наличие высокооктановых бензинов у независимых сетей АЗС не приходится», — рассказала она.
При этом Бунина отметила, что подобным топливом заправляются водители премиальных марок, так что они заранее знают, на каких заправках есть этот бензин.
«Это настолько нетоварное топливо, что у нас его всегда дефицит, даже когда вообще нет никакого дефицита. Потому что его производят очень мало и на него малый спрос. Это вообще эксклюзивный продукт. Кто из автомобилистов владеет транспортным средством, которое можно заправить высокооктановым бензином, заранее знает, где этот бензин можно купить. Это, как правило, водители премиальных марок. Соответственно, встретить такой бензин можно в центре Москвы, на Кутузовском проспекте, например. В ситуации с прилетами БПЛА, конечно, этого вида бензина стало чуть поменьше, но тем не менее на АЗС это топливо есть, и 98-е, и 100-е»,— подытожила она.
Ранее Бунина раскрыла НСН, что нефтяным компаниям разрешат засчитывать прямые поставки на АЗС в счет выполнения обязательного биржевого норматива, что исключит очереди за бензином.
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