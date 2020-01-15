Рубль обвалился на фоне отставки Медведева и правительства

На фоне сообщений об отставке правительства Дмитрия Медведева в полном составе резко подешевел российский рубль.

По состоянию на 16:30 мск рубль стал дешевле на 30 копеек до 61,725 руб за доллар. По отношению к евро рубль просел на 32,5 копейки - до 68,725 руб.

При этом рубль практически никак не реагировал на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, сегодня правительство России подало в отставку в полном составе. Это произошло спустя несколько часов после послания Путина Федеральному собранию.

Сам Путин заявил, что хочет назначить Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

