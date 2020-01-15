Путин предложил главу ФНС Мишустина должность премьера
Президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра РФ главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Отмечается, что он согласился занять эту должность.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России провел рабочую встречу с Мишустиным, в ходе которой предложил ему возглавить правительство.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку сегодня, 15 января. Это произошло вскоре после того, как Путин огласил свое послание Федеральному собранию.
Самому Медведеву Путин предложил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Отметим, что Михаил Мишустин возглавляет ФНС с 6 апреля 2010 года.
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