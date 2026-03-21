Трехтомная «Энциклопедия Большого театра России» выйдет летом 2026 года

Трехтомное издание «Энциклопедия Большого театра» выйдет летом 2026 года. Об этом заявила директор Музея ГАБТ Лидия Харина в интервью ТАСС.

В этом году будет отмечаться 250-летие Большого театра. По словам Хариной, второй и третий том будут состоять из двух частей.

«Первый том — это все наши “руководящие руководители”: дирижеры, директора, художники, балетмейстеры, хормейстеры. Другие два тома будут посвящены спектаклям театра и его персоналиям, то есть артистам», — пояснила она.

По словам собеседницы агентства, в энциклопедию войдет информация, которая ранее не была опубликована, а 80% коллектива составителей — сотрудники музея. Кроме того, над трехтомником также работали специалисты по музыкальному театру.

Ранее Большой театр рекомендовал зрителям заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением спектаклей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КнигиКультураЮбилейБольшой Театр

Горячие новости

Все новости

партнеры