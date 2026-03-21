Россия нарастила закупку водки у стран ЕС
Россия увеличила импорт водки на 17% в 2025 году, сообщило РИА Новости со ссылкой на платформы ООН Comtrade, Евростат, а также национальные службы статистики.
Объем импорта составил $19,6 млн. Вместе с тем значительно выросли объемы закупки у Евросоюза.
На первом месте по объемам закупок находится Латвия ($11,8 млн), на втором — Казахстан ($4,2 млн), третье место у Литвы ($888,8 тысячи). В пятерке также находятся Армения ($575,9 тысячи) и Дания, которая возобновила поставки водки в Россию в 2025 году ($496,3 тысячи).
Кроме того, в 2025 году экспорт водки в Россию снова стали осуществлять Эстония, Болгария, Австрия и Чехия.
Ранее Италия сохранила лидерство среди поставщиков игристого вина в Россию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
