Россия нарастила закупку водки у стран ЕС

Россия увеличила импорт водки на 17% в 2025 году, сообщило РИА Новости со ссылкой на платформы ООН Comtrade, Евростат, а также национальные службы статистики.

Объем импорта составил $19,6 млн. Вместе с тем значительно выросли объемы закупки у Евросоюза.

В октябре РФ импортировала 6,5 тысячи тонн вина из Грузии

На первом месте по объемам закупок находится Латвия ($11,8 млн), на втором — Казахстан ($4,2 млн), третье место у Литвы ($888,8 тысячи). В пятерке также находятся Армения ($575,9 тысячи) и Дания, которая возобновила поставки водки в Россию в 2025 году ($496,3 тысячи).

Кроме того, в 2025 году экспорт водки в Россию снова стали осуществлять Эстония, Болгария, Австрия и Чехия.

Ранее Италия сохранила лидерство среди поставщиков игристого вина в Россию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
