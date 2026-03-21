Henkel зарегистрировал новый товарный знак в России

Производитель косметики и чистящих средств Henkel (Германия) зарегистрировал товарный знак бренда Schwarzkoph в Роспанте. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Ralph Lauren зарегистрировала в России свой логотип

Еще в апреле 2025 года заявки были поданы компанией «Хенкель АГ унд КО» в Роспатент. Товарный знак был зарегистрирован по 14 классам, среди них — медикаменты, бытовые средства, масла и косметика, химикаты и так далее.

Ранее американский бренд Ralph Lauren зарегистрировал в России товарный знак - логотип компании. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
