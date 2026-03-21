От Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа»

У одиннадцатой части франшизы «Форсаж» «Форсаж: Навсегда» по-прежнему нет завершенного сценария, а большинство актерского состава пока что не заключила контракты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что киностудия Universal потребовала, чтобы продюсер Вин Дизель и команда сократили бюджет картины по сравнению с «Форсажем 10» приблизительно на $140 млн. В противном случае Universal не готова полностью вкладываться в одиннадцатую часть франшизы.

Вин Дизель снова сыграет «Последнего охотника на ведьм»

Тем временем Вин Дизель заявил, что сценарий новой ленты напишет Майкл Лесли, который будет дорабатывать предыдущую версию. Это уже шестой сценарист, который работает над «Форсажем: Навсегда»

Ожидается, что «Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года. Сейчас франшиза включает в себя десять фильмов, которые заработали $7,3 млрд в мировом прокате.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила, что фильм российско-китайского производства «Черный шелк» нацелен на сегмент аудитории, которая любит подобный фантастический экшен, но картина может освоить достойную кассу в прокате, поскольку является сиквелом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Соколов Роман
ТЕГИ:СъемкиКультураКино

Горячие новости

Все новости

партнеры