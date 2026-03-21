От Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа»
У одиннадцатой части франшизы «Форсаж» «Форсаж: Навсегда» по-прежнему нет завершенного сценария, а большинство актерского состава пока что не заключила контракты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Кроме того, сообщается, что киностудия Universal потребовала, чтобы продюсер Вин Дизель и команда сократили бюджет картины по сравнению с «Форсажем 10» приблизительно на $140 млн. В противном случае Universal не готова полностью вкладываться в одиннадцатую часть франшизы.
Тем временем Вин Дизель заявил, что сценарий новой ленты напишет Майкл Лесли, который будет дорабатывать предыдущую версию. Это уже шестой сценарист, который работает над «Форсажем: Навсегда»
Ожидается, что «Форсаж: Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года. Сейчас франшиза включает в себя десять фильмов, которые заработали $7,3 млрд в мировом прокате.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила, что фильм российско-китайского производства «Черный шелк» нацелен на сегмент аудитории, которая любит подобный фантастический экшен, но картина может освоить достойную кассу в прокате, поскольку является сиквелом. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
