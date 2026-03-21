От Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа»

У одиннадцатой части франшизы «Форсаж» «Форсаж: Навсегда» по-прежнему нет завершенного сценария, а большинство актерского состава пока что не заключила контракты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что киностудия Universal потребовала, чтобы продюсер Вин Дизель и команда сократили бюджет картины по сравнению с «Форсажем 10» приблизительно на $140 млн. В противном случае Universal не готова полностью вкладываться в одиннадцатую часть франшизы.