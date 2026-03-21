Фицо призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине

Евросоюзу нужные новые кадры, чтобы вести переговоры по урегулированию российско-украинского колфликта. Об этом заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, сообщило РИА Новости.

Украинская делегация прибыла в Майами для переговоров с США

В частности, по его словам, никто не будет вести переговоры с главой европейской дипломатией Каей Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отставку Каллас Фицо назвал первым необходимым кадровым изменением.

Ранее делегация Украины, возглавляемая руководителем СНБО Рустемом Умеровым, прибыла в Майами для переговоров с американскими представителями. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
