Фицо призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине
21 марта 202618:43
Евросоюзу нужные новые кадры, чтобы вести переговоры по урегулированию российско-украинского колфликта. Об этом заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, сообщило РИА Новости.
В частности, по его словам, никто не будет вести переговоры с главой европейской дипломатией Каей Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Отставку Каллас Фицо назвал первым необходимым кадровым изменением.
Ранее делегация Украины, возглавляемая руководителем СНБО Рустемом Умеровым, прибыла в Майами для переговоров с американскими представителями. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
