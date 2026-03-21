США и Израиль нанесли удар по комплексу по обогащению урана в Иране
Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана имени Ахмади Рошана в городе Натанзе (Иран) утром 21 марта. Об этом сообщила организация по атомной энергии Ирана в соцсети X.
Уточняется, что угрозы безопасности для местных жителей нет, поскольку не зафиксировано утечки радиоактивных металлов.
В организации подчеркнули, что США и Израиль нарушили международное право и международные обязательства, в частности, Договор о нераспространении ядерного оружия.
Ранее стало известно, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя в регион более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- США и Израиль нанесли удар по комплексу по обогащению урана в Иране
