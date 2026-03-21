Средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника за семь часов
21 марта 202616:12
Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 54 беспилотника самолетного типа ВСУ в период с 7.00 до 14.00 мск 21 марта. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что летательные аппараты были ликвидированы над территориями Республики Башкортостан, а также Волгоградской, Брянской, Тверской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Курской областей и Московского региона.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 668 украинских беспилотников.
- «Превышение полномочий»? В МВД опровергли заявление Лерчек о запрете посещения врачей
- От Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа»
- Трехтомная «Энциклопедия Большого театра России» выйдет летом 2026 года
- Трамп собрался наладить сотрудничество с Венгрией
- СМИ: Неисправное колесо стало причиной аварии в Ростовской области
- Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя
- СМИ: Бензовоз взорвался на трассе Ростов-Таганрог
- Учебники по языкам республик появятся в России
- СМИ: В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители