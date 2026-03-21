Средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника за семь часов

Российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 54 беспилотника самолетного типа ВСУ в период с 7.00 до 14.00 мск 21 марта. Об этом сообщило Минобороны России.

Мощнейшая атака на Москву: ВСУ массово ударили дронами по РФ

Уточняется, что летательные аппараты были ликвидированы над территориями Республики Башкортостан, а также Волгоградской, Брянской, Тверской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Курской областей и Московского региона.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 668 украинских беспилотников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры