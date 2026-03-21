Шаламе выступит продюсером экранизации романа Ричарда Пауэрса

Кинокомпания Warner Bros. Pictures экранизирует роман Ричарда Пауэрса «Playground», который стал бестселлером The New York Times, сообщает портал Deadline.

В качестве продюсеров выступят компания Plan B, Брайан Свардстром и Тимоти Шаламе, который получил первоочередное право на главную роль в проекте.

Сейчас проект находится на ранней стадии развития. Роман номинировался на Букеровскую премию. Сюжет рассказывает история Тодда Кина и его лучших друзей по Иллинойсскому университету. Действие происходит во время технологического бума в Кремниевой долине, на полинезийском острове Макатеа, где добываются фосфаты. В произведении затронуты темы развития искусственного интеллекта, дружбы и любви.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила, что слова Шаламе об опере и балете вряд ли повлияют на дальнейшее развитие его актерской карьеры, хотя могут лишить нескольких ролей в артхаусных проектах. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Chris Pizzello / AP
