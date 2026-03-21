Шаламе выступит продюсером экранизации романа Ричарда Пауэрса
Кинокомпания Warner Bros. Pictures экранизирует роман Ричарда Пауэрса «Playground», который стал бестселлером The New York Times, сообщает портал Deadline.
В качестве продюсеров выступят компания Plan B, Брайан Свардстром и Тимоти Шаламе, который получил первоочередное право на главную роль в проекте.
Сейчас проект находится на ранней стадии развития. Роман номинировался на Букеровскую премию. Сюжет рассказывает история Тодда Кина и его лучших друзей по Иллинойсскому университету. Действие происходит во время технологического бума в Кремниевой долине, на полинезийском острове Макатеа, где добываются фосфаты. В произведении затронуты темы развития искусственного интеллекта, дружбы и любви.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила, что слова Шаламе об опере и балете вряд ли повлияют на дальнейшее развитие его актерской карьеры, хотя могут лишить нескольких ролей в артхаусных проектах. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
- Россия нарастила закупку водки у стран ЕС
- Шаламе выступит продюсером экранизации романа Ричарда Пауэрса
- HR-эксперт опровергла «охлаждение» дефицита кадров в России
- Средства ПВО сбили 54 украинских беспилотника за семь часов
- «Превышение полномочий»? В МВД опровергли заявление Лерчек о запрете посещения врачей
- От Вина Дизеля потребовали урезать на $140 млн бюджет нового «Форсажа»
- Трехтомная «Энциклопедия Большого театра России» выйдет летом 2026 года
- Трамп собрался наладить сотрудничество с Венгрией
- СМИ: Неисправное колесо стало причиной аварии в Ростовской области
- Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя