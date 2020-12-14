Россияне обнищают. В МГУ предрекли девальвацию рубля
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова в эфире НСН рассказала, какие меры должно предпринять государство, чтобы стабилизировать курс национальной валюты.
Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что российский рубль в настоящий момент недооценен, сообщает РИА Новости. По словам Якобсена, 2021 год станет «годом сырьевых товаров», что может принести России преимущество. Банкир заявил, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей за доллар США, поэтому на торгах парой «доллар-рубль» он предпочёл бы «длинные позиции» по отношению к российской валюте.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что оснований для укрепления рубля нет.
«Рыночные курсы валют в мире глубоко спекулятивны и не отражают объемы экономик своих стран», - сказала Ведута.
Однако, по ее словам, в эпоху кризиса наибольший спрос в мире будет на мировую резервную валюту - доллар.
«Доллар всегда будет пользоваться большим спросом, чем остальные валюты, в частности рубль. Поэтому, если мы продолжим с надеждой смотреть на рубль, как предлагает датский банкир, и ждать подорожания сырьевых товаров, то это гадание на кофейной гуще. Фактически в России рецессия и спад производства, и роста спроса на наше сырье ждать не стоит, тем более, что в мире растет требование перехода на зеленую энергетику», - считает она.
В этой связи экономист предлагает развивать собственное производство и обеспечивать рост реальных доходов граждан и внутренний спрос, что только и приведет к укреплению рубля.
«Вообще вся западная экономическая школа демонстрирует непонимание того, что реально надо для оживления экономики, они мыслят чисто монетарно», - отметила Ведута, подчеркнув, что нынешняя третья волна кризиса приведет к обеднению населения.
«А так я вообще не думаю, что что-то изменится в пользу рубля. Нет оснований для роста рубля, он еще может пройти через ряд девальваций, что также скажется на падении доходов наших граждан», - резюмировала она.
Экономист призвала выйти из долларовой зависимости и начать заниматься развитием собственной экономики, что только и может долгосрочно укрепить рубль.
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, каким будет курс рубля к концу года.
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