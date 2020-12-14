Россияне обнищают. В МГУ предрекли девальвацию рубля

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что российский рубль в настоящий момент недооценен, сообщает РИА Новости. По словам Якобсена, 2021 год станет «годом сырьевых товаров», что может принести России преимущество. Банкир заявил, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей за доллар США, поэтому на торгах парой «доллар-рубль» он предпочёл бы «длинные позиции» по отношению к российской валюте.

Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что оснований для укрепления рубля нет.

«Рыночные курсы валют в мире глубоко спекулятивны и не отражают объемы экономик своих стран», - сказала Ведута.