Банкир спрогнозировал укрепление рубля
Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что российский рубль в настоящий момент недооценен, сообщает РИА Новости.
По словам Якобсена, 2021 год станет «годом сырьевых товаров», что может принести России преимущество.
Банкир заявил, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей за доллар США, поэтому на торгах парой «доллар-рубль» он предпочёл бы «длинные позиции» по отношению к российской валюте.
Ранее исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал НСН, что девальвация рубля в 2020 году была выгодна производителям российского молока, чья продукция стала конкурентоспособной благодаря двадцатипроцентному ослаблению национальной валюты, так как девальвация вытесняет с рынка импортные поставки.
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