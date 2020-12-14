Банкир спрогнозировал укрепление рубля

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен считает, что российский рубль в настоящий момент недооценен, сообщает РИА Новости.

По словам Якобсена, 2021 год станет «годом сырьевых товаров», что может принести России преимущество.

Банкир заявил, что в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей за доллар США, поэтому на торгах парой «доллар-рубль» он предпочёл бы «длинные позиции» по отношению к российской валюте.

Ранее исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов рассказал НСН, что девальвация рубля в 2020 году была выгодна производителям российского молока, чья продукция стала конкурентоспособной благодаря двадцатипроцентному ослаблению национальной валюты, так как девальвация вытесняет с рынка импортные поставки.