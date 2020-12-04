Экономист дал прогноз по курсу доллара к концу года

Главный аналитик Промсвязьбанка в эфире НСН рассказал, чего ждать от рубля после уверенного укрепления на последних торговых сессиях.

Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару. Национальная валюта укрепляет позиции после решений ОПЕК+ о повышении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года. Курс доллара снизился до 74,39 рубля, за евро предлагают 90,29 рубля.

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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, каким будет курс рубля к концу года.

«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. В частности, ожидаем закрепления доллара на уровне 73-75 рублей. Удержание позиций в этом коридоре может сохраниться до конца 2020 года», - отметил он.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявлял, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.

В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.

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