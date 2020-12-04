Экономист дал прогноз по курсу доллара к концу года

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, каким будет курс рубля к концу года.



«Мы ожидаем, что рубль после достаточно уверенного укрепления может стабилизироваться на текущих уровнях по отношению к основным мировым валютам. В частности, ожидаем закрепления доллара на уровне 73-75 рублей. Удержание позиций в этом коридоре может сохраниться до конца 2020 года», - отметил он.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявлял, что из-за вакцины от коронавируса с долларом ничего не произойдет, а вот рублю в 2021 году грозит дальнейшее падение.



В начале октября научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что главная причина ослабления рубля заключается в ограничении экономической деятельности в России во время пандемии и сокращении доходов федерального бюджета.

