Башкирский мэр возмутился, что жители не хотят работать за 15 тысяч рублей

Он отметил, что если люди не пересмотрят к этому вопросу свое отношение, то город останется без поликлиник, детских садов и других учреждений.

По данным местных СМИ, заявление мэра прозвучало после открытия швейной фабрики, куда не могут набрать сотрудников.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен. По его мнению, на рост цен Путину нажаловались губернаторы.

