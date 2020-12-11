Башкирский мэр возмутился, что жители не хотят работать за 15 тысяч рублей
Мэр башкирской Агидели Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей в месяц. По его словам, из-за пренебрежения граждан открытыми вакансиями в город сложно привлекать инвесторов. Об этом глава города написал на своей странице во «ВКонтакте».
Гильванов посетовал, что жители не желают работать швеями, продавцами, поварами и медсёстрами.
Он отметил, что если люди не пересмотрят к этому вопросу свое отношение, то город останется без поликлиник, детских садов и других учреждений.
По данным местных СМИ, заявление мэра прозвучало после открытия швейной фабрики, куда не могут набрать сотрудников.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен. По его мнению, на рост цен Путину нажаловались губернаторы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 585 / сут.
Умерли
45 893+613 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 171 / сут.
- В МИД РФ новые санкции в отношении России расценили как неуклюжий пиар-ход
- «АвтоВАЗ» отменил четырехдневную рабочую неделю с 1 января
- Испытания вакцины от коронавируса в Австралии остановили из-за ложных тестов на ВИЧ
- У дочери Кириенко не нашли второго гражданства
- Колосков назвал «дуростью» санкции США к ФК «Ахмат»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru