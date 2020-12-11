Башкирский мэр возмутился, что жители не хотят работать за 15 тысяч рублей

Мэр башкирской Агидели Фанис Гильванов возмутился нежеланием жителей работать за 15 тысяч рублей в месяц. По его словам, из-за пренебрежения граждан открытыми вакансиями в город сложно привлекать инвесторов. Об этом глава города написал на своей странице во «ВКонтакте».

Гильванов посетовал, что жители не желают работать швеями, продавцами, поварами и медсёстрами.

Полпред президента объяснил популярность Фургала «популизмом»

Он отметил, что если люди не пересмотрят к этому вопросу свое отношение, то город останется без поликлиник, детских садов и других учреждений.

По данным местных СМИ, заявление мэра прозвучало после открытия швейной фабрики, куда не могут набрать сотрудников.

Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в эфире НСН рассказал, в какой момент контроль за ситуацией с ростом цен был упущен. По его мнению, на рост цен Путину нажаловались губернаторы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Вконтакте\Фанис Гильванов
ТЕГИ:ЗарплатыМэрБашкирия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры