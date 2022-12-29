Росстат увеличил список товаров для подсчета инфляции

Росстат расширил список товаров и услуг, используемых для подсчета инфляции с 2023 года, на восемь позиций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. В итоге набор товаров и услуг для ежемесячного наблюдения увеличится до 566 позиций.

В обновленный список включили речные круизы по России, туристические поездки в Крым и на Черное море, сидячие вагоны в поездках дальнего следования, офисная бумага, чемоданы, некоторые детские товары. Одновременно из перечня исключили механические, кварцевые и электронные часы-будильники и бумажные обои.

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Кроме того, изменен список туристических направлений для россиян, которые также учитываются при подсчете инфляции. В частности, из него пропали туры на Кипр, в Марокко, Тунис, Израиль и Иорданию.

Ранее сегодня глава минфина Антон Силуанов сообщил, что по итогам года инфляция составит 12%.

Инфляция в России в следующем году будет в районе 10%, однако показатель в 4% является не таким уж невозможным при выполнении ряда пунктов, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.

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ФОТО: РИА Новости
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