Росстат увеличил список товаров для подсчета инфляции

Росстат расширил список товаров и услуг, используемых для подсчета инфляции с 2023 года, на восемь позиций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. В итоге набор товаров и услуг для ежемесячного наблюдения увеличится до 566 позиций.

В обновленный список включили речные круизы по России, туристические поездки в Крым и на Черное море, сидячие вагоны в поездках дальнего следования, офисная бумага, чемоданы, некоторые детские товары. Одновременно из перечня исключили механические, кварцевые и электронные часы-будильники и бумажные обои.