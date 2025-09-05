Объявлены интернет-сервисы, которые будут доступны во время ограничений
Соцсети «ВКонтакте» и «Oдноклассники», платформа Mail и национальный мессенджер Max вошли в список важных интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. Об этом сообщает Минцифры РФ.
В ведомстве указали, что также в перечень вошли «Госуслуги», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платформы Avito, «Дзен» и Rutube.
Кроме того, во время ограничения мобильного интернета будут доступны официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты российского кабмина и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.
В Минцифры добавили, что данный перечень будет пополняться.
Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что самыми популярными сервисами в России являются зарубежные мессенджеры, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток
- В России призвали увеличить потребление угля по примеру Китая
- Объявлены интернет-сервисы, которые будут доступны во время ограничений
- Лавров: РФ призывает Японию признать итоги Второй мировой войны
- Шуфутинский рассказал о создании хита «Третье сентября»
- «Потягаться с Oasis»: Готова ли группа Radiohead к масштабному туру по Европе
- Посольство РФ обвинило Великобританию в международном воровстве
- Песков заявил, что Telegram и WhatsApp должны остаться в России
- Ресторатор рассказал, как сделать рыбу доступнее для россиян
- Мерц заявил, что Европа зависит от помощи США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru