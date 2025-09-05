Объявлены интернет-сервисы, которые будут доступны во время ограничений

В ведомстве указали, что также в перечень вошли «Госуслуги», сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платформы Avito, «Дзен» и Rutube.

Кроме того, во время ограничения мобильного интернета будут доступны официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты российского кабмина и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.

В Минцифры добавили, что данный перечень будет пополняться.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что самыми популярными сервисами в России являются зарубежные мессенджеры, сообщает RT.

