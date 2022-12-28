«Решили не рисковать»: Экс-министр экономики объяснил отмену Гайдаровского форума

Гайдаровский форум был уникальным благодаря своей направленности в будущее и либеральному и демократическому лицу. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

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Ранее стало известно, что экономическая конференция Гайдаровский форум, которая ежегодно проводится в российском кампусе РАНХиГС, в январе 2023 года не состоится из-за необходимости «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». Будет ли мероприятие полностью отменено или перенесено, не уточняется. Об этом сообщило агентство ТАСС. Нечаев назвал Гайдаровский форум одной из наиболее авторитетных площадок.

«Многие годы туда приезжал премьер-министр, выступали все представители экономического блока правительства и ведущие экономисты. Сейчас трудно публично говорить правду. Видимо, организаторы форума решили не рисковать. Подозреваю, что произошедшее связано с текущей внешней политикой и спецоперацией», — сказал Нечаев.

Собеседник НСН предположил, что Гайдаровский форум может возродиться после окончания спецоперации.

«В какой-то форме он, безусловно, возродится, так как фонд Гайдара продолжает свою деятельность, институт Гайдара тоже. Конечно, форум будет проводиться под эгидой РАНХиГС. Все зависит от того, кто в итоге возглавит академию, будет ли Владимир Мау в дальнейшем ее руководителем или нет», — добавил экс-министр экономики.

В заключение экономист назвал Гайдаровский форум по-своему уникальным.

«Есть много региональных экономических форумов, но они имеют более прикладной характер, а Гайдаровский форум стратегический, он направлен в будущее. Есть Петербургский экономический форум, он более масштабный и с более активным привлечением иностранцев. Гайдаровский форум, безусловно, имел свое лицо, и это лицо было преимущественно либеральным и демократическим», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил перенос послания Федеральному собранию на 2023 год большой динамикой событий, из-за которой тяжело зафиксировать конкретные моменты, которые необходимо донести в послании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

