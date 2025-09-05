Туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток
Валерий Бритаус заявил НСН, что на Дальнем Востоке не хватает гостиниц, а также доступного транспорта для передвижения.
Развитие туризма на Дальнем Востоке упирается в логистические проблемы, авиаперелеты стоят дорого, а малой авиации не хватает, заявил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.
Туристический поток на Дальний Восток в первом полугодии превысил 3 млн поездок — это рекорд с 2022 года. Их количество выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, подсчитали в Россельхозбанке. Интерес к направлению подстегивают состоятельные путешественники, потенциал это направления велик, но реализовать его мешает отсутствие нормальных гостиниц, турмаршрутов, дорогие перелеты, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Бритаус рассказал, что тормозит развитие туризма в регионе.
«Инфраструктурные ограничения — главный тормоз для раскрытия полного потенциала региона. Мы сталкиваемся с этим ежедневно. Проблема не только в гостиницах (хотя дефицит качественного размещения в пиковый сезон на Камчатке или Сахалине — это боль), но и в комплексной логистике, доступной малой авиации, сервисе на маршрутах. Малая авиация и логистика - это ключевой вопрос. Для развития требуются не просто деньги, а государственно-частное партнерство в субсидировании авиаперелетов (чтобы снизить стоимость билетов) и инвестиции в парк вертолетов и катеров для обеспечения доступности удаленных локаций. Здесь речь о десятках миллиардов рублей», - отметил он.
Бритаус подчеркнул, что сегодня необходимо стимулировать строительство небольших отелей, а также развивать туристические маршруты без вреда для природы.
«Что касается размещения, необходимо стимулировать строительство не больших сетевых отелей, а малых, аутентичных, но комфортных гостевых домов в точках притяжения. Еще один вопрос – это развитие турмаршрутов. Это как раз зона ответственности таких компаний, как наша. Эксперты уже вкладываются в создание и апробацию новых маршрутов, подготовку гидов, обеспечение безопасности. Но требуется и государственная поддержка в создании инфраструктуры на этих маршрутах: смотровые площадки, кемпинги, навигация, санитарные зоны. Для качественного скачка региону нужны скоординированные инвестиции в логистику и точечную инфраструктуру. Объемы — сотни миллиардов рублей. Но важно инвестировать с умом, не убивая хрупкую природу и уникальность региона», - добавил собеседник НСН.
Россияне активно путешествуют на Камчатку, Сахалин и в Якутию, цены на такие экзотические туры достигают 350 тысяч рублей с человека, заявил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.
