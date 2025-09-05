«Инфраструктурные ограничения — главный тормоз для раскрытия полного потенциала региона. Мы сталкиваемся с этим ежедневно. Проблема не только в гостиницах (хотя дефицит качественного размещения в пиковый сезон на Камчатке или Сахалине — это боль), но и в комплексной логистике, доступной малой авиации, сервисе на маршрутах. Малая авиация и логистика - это ключевой вопрос. Для развития требуются не просто деньги, а государственно-частное партнерство в субсидировании авиаперелетов (чтобы снизить стоимость билетов) и инвестиции в парк вертолетов и катеров для обеспечения доступности удаленных локаций. Здесь речь о десятках миллиардов рублей», - отметил он.

Бритаус подчеркнул, что сегодня необходимо стимулировать строительство небольших отелей, а также развивать туристические маршруты без вреда для природы.

«Что касается размещения, необходимо стимулировать строительство не больших сетевых отелей, а малых, аутентичных, но комфортных гостевых домов в точках притяжения. Еще один вопрос – это развитие турмаршрутов. Это как раз зона ответственности таких компаний, как наша. Эксперты уже вкладываются в создание и апробацию новых маршрутов, подготовку гидов, обеспечение безопасности. Но требуется и государственная поддержка в создании инфраструктуры на этих маршрутах: смотровые площадки, кемпинги, навигация, санитарные зоны. Для качественного скачка региону нужны скоординированные инвестиции в логистику и точечную инфраструктуру. Объемы — сотни миллиардов рублей. Но важно инвестировать с умом, не убивая хрупкую природу и уникальность региона», - добавил собеседник НСН.

Россияне активно путешествуют на Камчатку, Сахалин и в Якутию, цены на такие экзотические туры достигают 350 тысяч рублей с человека, заявил НСН эксперт Российского союза туриндустрии, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус.

